Calcio giovanile, Gabicce Gradara: tre hurrà, due ko ed un pari

Ben le due formazione Allievi e quella Giovanissimi Cadetti, cadono Juniores e Giovanissimi. Per la under 21 di Terza è 1-1

Tre vittorie, due sconfitte ed un pareggio è il bilancio settimanale delle squadre del Gabicce Gradara.

JUNIORES

Ostra - Gabicce Gradara 3-2

Sconfitta di misura del Gabicce Gradara che nel primo tempo segna due reti con Guidi – il secondo con un tiro da fuori area con palla che si stampa sulla traversa ed entra in porta - ma spreca altre palle gol nitide. La rete dell’Ostra a fine frazione riapre i giochi su un batti e ribatti in area

Nella ripresa la squadra di casa prende in mano le redini del match e prima pareggia (autogol di Rossi) e poi agguanta il successo (3-2).

Prossimo turno sabato al Magi contro l’Urbania.

GABICCE GRADARA: Gaggi, Buccino, Falcioni (25’ st. Ferraj), Luzi, Rossi, Lorenzetti, Annibalini (40’ st. Ballarini), Guidi, Rossini, Gaudenzi (44’ st. Vitale), Terenzi (12’ st. Severini). All. Magi

ALLIEVI

Gabicce Gradara – Della Rovere 7-0

Dopo una mezzora in equilibrio, il Gabicce Gradara prende il sopravvento chiudendo la prima frazione sul 2-0 con reti di Amadori e Magi. Nella ripresa a segno Carena e ancora Amadori, poi Berardi, e sul finale Di Rosa e Magi.

Prossimo turno domenica 1 fuori casa contro il Vismara.

GABICCE GRADARA: Valentini, Marinozzi, Mosconi, Burlaschi, Curzi, Tomassini, Ciaroni (Gerboni), Berardi (Marchi), Magi, Amadori (Di Rosa), Carena (Lorenzi). All. Campanelli

ALLIEVI CADETTI

Urbania – Gabicce Gradara 0-10

Gabicce Gradara sul velluto. Primo tempo chiuso sul 3-0 con doppietta di Orazi e gol di Severini (palo di Gaudenzi). Nella ripresa ancora a segno Orazi, doppietta di Foschi e Tereshcenko. Il Gabicce Gradara ha sbagliato un calcio di rigore.

Prossimo turno domenica 1 fuori casa contro la Forsempronese.

GABICCE GRADARA: Bertozzi, Buscaglia, Severini (Tereshchenko), Luzi (Ricci), Falcioni, Ballarini (Vitali), Gaudenzi, Mascarucci, Tucci, Foschi, Orazi (Benedetti). All. Campanelli.

GIOVANISSIMI

Alma Fano-Gabicce-Gradara 3-1

Fano in vantaggio al 10' con l’attaccante Rulli. Raddoppio al 20' su rigore con Panaroni. Il Fano che continua a spingere ed il Gabicce Gradara è costretto sulla difensiva.

Nel secondo tempo accorcia le distanze il Gabicce Gradara con Galli con un tocco di destro su angolo. Nel recupero la rete del tris dell’Alma Fano.

Nel prossimo turno domenica in casa contro il Tre Ponti.

GABICCE GRADARA: Ferrini, Giunta, Romano, Bertuccioli, Buresta (Terenzi), Marcaccini (Russo), Galli, Urbinati, Fuzzi (Mazzoli) Girolomoni, Dini. All. Iachini.

GIOVANISSIMI CADETTI

Gradara Gradara – Villa San Martino 2 – 0

Avvio frizzante, all’8’ ospiti pericolosi con una punizione dal limite di poco alta sopra la traversa. Poco dopo Gabicce Gradara vicino al vantaggio: bella azione di contropiede di Terenzi, assist sul secondo palo dove arriva Cecchini che si vede respingere il pallone dal portiere sulla linea. Al 25’ doppia occasione per il Villa San Martino con Ottavianelli pronto alla respinta. Subito la replica dei padroni di casa con Terenzi. Al 32’ il Gabicce Gradara trova il meritato vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Sarli, Cecchini di testa realizza (1-0). Passano pochi minuti e Vitale con una bella punizione dal limite sfiora il doppio vantaggio, bravissimo il portiere a respingere il pallone ben calciato.

Ripresa che ricomincia con il Gabicce Gradara propositivo e più volte vicino al raddoppio. Ospiti che vanno vicino al pareggio con un bel tiro da fuori messo in angolo dal portiere di casa. Il Gabicce Gradara staziona sempre di più nella metà campo avversaria ma fatica a chiudere la partita. Decja va via bene sulla fascia e prova la conclusione appena dentro l’area di rigore, bravo il portiere avversario a respingere. Al 35’ arriva il raddoppio dei padroni di casa: Ambrico è bravo ad anticipare tutti e a depositare in rete il gol della sicurezza (2-0).

GABICCE GRADARA: Ottavianelli, Pierantoni, Iovino, Vitale (20’ st Bratti), Lisotti (30’ st Vitiello), Grassi, Tereshchenko (25’ st Franchi), Sarli (25’ st Ferraro), Terenzi (30’ st Reggiani), Cecchini (20’ st Decja), Ambrico. All. Ugoccioni-Pavone.

UNDER 21 (TERZA CATEGORIA)

Gabicce Gradara- Montelabbate 1-1

Partita equilibrata e giocata bene da entrambe le squadre, ma la giornata viene rovinata da un arbitraggio non all'altezza con decisioni per entrambe le squadre riguardanti espulsioni (4), ammonizioni, rigori dati e non e fuorigioco, che purtroppo hanno condizionato lo spettacolo.

La partita finisce 1-1 con gol di Petese che porta in vantaggio il Gabicce Gradara con un bel tiro nell'angolino basso al 15' della ripresa e viene pareggiata al 38’ su calcio di rigore da Likaxhiu per il Montelabbate.

Prossima partita sabato 28 febbraio San Silvestro- Gabicce Gradara alle ore 15,00

GABICCE GRADARA: Masini, Della Costanza, Mancini (Del Bene), Boccalini (22’ st. Sepede), Moutatahhir, Ferraro, Giacchetti, Magi, Petese, Magi, Pecci. All. Mendo.