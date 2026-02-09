Calcio giovanile, Misano: accordo di collaboriazione col il Cesena

La società del presidente Manzi entra a far parte delle società affiliate al club professionistico romagnolo. Le iniziative

S.S. Misano comunica di aver stretto un accordo con il Cesena Calcio: entra a far parte delle società affiliate al club professionistico romagnolo (milita in serie B).

Un matrimonio che salda la lunga tradizione di successo a livello giovanile del Cesena Calcio con lo spirito del Misano, che da parte sua ha avuto sempre una vocazione alla valorizzazione dei ragazzi del territorio, una prospettiva che la nuova proprietà vuole rilanciare in maniera significativa anche alla luce della leadership della prima squadra nel campionato di Promozione.

L’affiliazione al Cesena è certamente un importante biglietto da visita che il club del presidente Marco Manzi può spendere per allargare il proprio bacino sul territorio a sud di Rimini.

Da un lato, il Cesena si assicura un diritto di prelazione sui migliori prospetti; dall’altro il Misano un canale preferenziale per eventualmente avere anche in ottica prima squadra bravi giovani giocatori.

Il primo passo della collaborazione è stata la presenza all’Orogel Stadium per la partita Cesena-Pescara di venerdì sera di 150 tra bambini e genitori mentre domenica scorsa a Martorano una rappresentativa di bambini delle classi 2013 e 2014 ha giocato una partita contro i pari età bianconeri. Una prima presa di contatto che prelude a periodici test match in programma ora a Martorano ora nelle strutture di Misano.

Altra opportunità prevista dall’accordo la possibilità per gli allenatori del settore giovanile del Misano di partecipare a sedute di allenamento dei colleghi del Cesena che a loro volta saranno ospitati a Misano.