Calcio giovanile, Misano: Allievi in semifinale alla Misano Cup

Affronterà la favorita San Marino Academy venerdi 5 alle ore 18:30 allo stadio Santamonica. Sabato 6 chiudono le iscrizioni per il camp



Fasi finali della Misano Cup con la squadra Allievi del Misano guidata da Daniele Baldi grande protagonista: è approdata alle semifinali battendo per 3-1 il Delfino Fano. In semifinale affronterà la favorita San Marino Academy venerdi 5 giugno alle ore 18:30 allo stadio Santamonica.



LA PARTITA Primo tempo di marca fanese terminato sullo 0-1 grazie ad un eurogol da circa metà campo. Nella seconda frazione grazie all' ingresso in campo di Bartoli e Cosco la musica cambia ed infatti Bartoli, dopo una discesa sulla sinistra, mette in mezzo un pallone calibrato sul quale si avventa Del Medico, che di testa insacca. Da questo momento in avanti la mezzala misanese diventa protagonista con gol di destro e qualche minuto più tardi si ripete con un gran sinistro confezionando così la sua personale tripletta (cinque reti in totale).



Non è tutto perché c'è da sottolineare il gol sfiorato da Bartoli, da Diana e due volte da Cosco, un’altra occasione con una discesa di Bacchini che dopo aver saltato il portiere ha concluso a lato.



MISANO: Mattei, Conti, Lunadei, Mulazzani, Bacchini, Diana F (41' Cosco), Del Medico (73' Carnevale), Staccoli, Pari (41' Bartoli), Sparaventi (68' Giuranna), Diana A (70' Canadé). All. Baldi



GIOVANISSIMI

La squadra di Pangrazi-Pratelli è ancora impegnata nel torneo di Montescudo: sabato prossimo sarà di nuovo in campo.



Per quanto riguarda la squadra 2014 ha chiuso l’attività stagionale con il torneo di Morciano perdendo l’ultima partita in calendario.



MISANO CUP



Nella giornata di giovedi si giocano gli ultimi due quarti di finale Under 15 alle ore 18,30 e 20,30 al Santamonica.



Venerdì le semifinali degli Under 17: Misano-San Marino Academy (18,30); Tropical Coriano-Città di Cattolica (20,30).



Sabato le fasi finali del Trofeo Conad Rio Agina riservato alla categoria 2015: per tutto il pomeriggio partite dalle ore 15 alle 21,30.



Le finali sono in calendario per mercoledì 10 giugno



PRO TALENT JUNIOR CAMP



Le iscrizioni del camp estivo organizzato dall’ S.S.D. Misano (è la prima edizione) restano aperte fino a sabato 6 giugno. Ci si può iscrivere per una sola settimana o per più settimane a discrezione della famiglia. Si svolge tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 fino alle 13 con un break con giochi e merenda.



Lo scenario sarà quello dello stadio Santamonica.



Agli iscritti (coperti da assicurazione) sarà regalato un kit con maglia, calzoncini e calzettoni.



Il coordinatore tecnico è Daniele Simoncelli, giocatore simbolo del Misano, tecnico del settore giovanile del club proprio nell’Attività di Base e con una lunga esperienza in questo genere di iniziative; l’allenatore della Juniores Ivano Bonetti, il calciatore cattolichino Francesco Casolla, attaccante del Fossombrone. Al loro fianco un allenatore speciale: Alessandro Tonti, premiato come miglior portiere della serie C nella scorsa stagione con la maglia del Pineto.



Tonti sarà presente tre volte alla settimana per guidare tre sedute di alta formazione dedicate ai portieri, condividendo esperienza, metodo e consigli da vero professionista.



Un’opportunità unica per tutti i ragazzi che vogliono migliorarsi tra i pali, allenandosi a stretto contatto con un protagonista del calcio professionistico.



La filosofia dell’iniziativa è quella di mettere al centro la tecnica del ragazzo, migliorare e valorizzare le sue abilità di giovane calciatore. Le iscrizioni si chiuderanno domenica 31 maggio.



Per info e iscrizioni: 353-4048032 (Giorgio).

