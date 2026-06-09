Calcio giovanile, Misano Cup: Esordienti 2015, hurrà Dea Rimini

Mercoledì finali U15 e U17: Sport Montecchio - Gabicce Gradara e San Marino Academy-Tropical Coriano. Pro Talent Junior Camp: più di 50 iscritti

Rush finale per la Misano Cup dopo cinque settimane di entusiasmanti partite, che hanno visto coinvolti sui campi 1500 giovani calciatori suddivisi in 76 squadre. Una manifestazione che ha richiamato sugli spalti più di tremila spettatori e che ha richiesto uno sforzo organizzativo importante per il Misano Calcio.

Mercoledì l’ultimo atto con le finali Under 15 e Under 17.

ESORDIENTI

Sabato scorso si sono giocate le finali Esordienti 2015. Il trofeo Conad- Rio Agina è andato alla Dea Rimini che ha ricevuto il riconoscimento anche per il miglior giocatore del torneo. Tutti i partecipati sono stati premiati. Il trofeo Esordienti 2014 è stato vinto dal Misano di Daniele Simoncelli.

UNDER 15 e 17

La squadra Allievi Under 17 del Misano esce di scena in semifinale per mano dell’Academy San Marino (2-1).

Primo tempo giocato dal Misano con intensità e personalità e non a caso è arrivato il gol su rigore per un' atterramento di Diana: si presenta sul dischetto Bartoli che spiazza il portiere.

Il Misano continua a spingere e riesce a trovare il gol ma annullato per fuorigioco. Poco più tardi però riesce a trovare la via della rete con Sparaventi, inspiegabilmente annullato. Si va al riposo sull’1-0.

Nel secondo tempo esce fuori la San Marino Academy che riesce al 50' a trovare il pareggio; quando la partita sembrava aver preso la via dei rigori (al 60’ espulso Mulazzani per fallo di reazione), i titani trovano il gol della vittoria. Nonostante la sconfitta i ragazzi del Misano hanno dimostrato anche in questa partita la crescita che hanno avuto da inizio anno e questo è di buon auspicio per la società che potrà contare il prossimo anno su un gruppo di ragazzi pronti per il campionato Junores Elite.

La finale categoria Under 17 - trofeo Umberto Nanni - sarà alle 20,30: il San Marino Academy affronterà il Tropical Coriano (ha superato in semifinale il città di Cattolica) mentre alle ore 18,30 si giocherà - trofeo Pietro Muccioli - quella Under 15 tra K Sport Montecchio (ha battuto il San Lorenzo) e Gabicce Gradara (si è imposto 7-6 ai calci di rigore sulla Dea Rimini).

Teatro di entrambe le partite lo stadio Santamonica.

MISANO: Mattei, Conti, Lunadei (75' Giuranna), Bacchini, Mulazzani, Fabbri, Del Medico, Staccoli, Diana A (55' Pari, 75' Cosco), Sparaventi (60' Diana F.), Bartoli. A disp. Canadé, Carnevale. All. Baldi.

GIOVANISSIMI

Nella finale per il terzo posto del torneo di Montescudo il Misano è stato sconfitto 4-0 dal Montescudo. Si chiude così la stagione della squadra di Pratelli e Pangrazi che hanno lavorato con un gruppo sotto età rispetto a quella richiesta per la categoria.

MISANO: Picchi, Tombini, Tentoni, Canadè, Mustafa, Guerrra, Mancini, Semprini, Baccaro, Piva Federico, Amadori. Nella ripresa sono entrati: Soldati, Tenti, Bascucci. All. Pratelli-Pangrazi.

PRO TALENT JUNIOR CAMP

Chiuse le iscrizioni del Pro Talent Junior Camp organizzato dall’ S.S.D. Misano (è la prima edizione). Saranno più di 50 i partecipanti. Scatta il 15 giugno e si articolerà per quattro settimane, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 fino alle 13 con un break con giochi e merenda. Un successo a testimonianza della bontà della proposta: mettere al centro la tecnica del ragazzo, migliorare e valorizzare le sue abilità di giovane calciatore.

Lo scenario sarà quello dello stadio Santamonica.

Agli iscritti (coperti da assicurazione) sarà regalato un kit con maglia, calzoncini e calzettoni.

Il coordinatore tecnico è Daniele Simoncelli, giocatore simbolo del Misano, tecnico del settore giovanile del club proprio nell’Attività di Base e con una lunga esperienza in questo genere di iniziative; l’allenatore della Juniores Ivano Bonetti, il calciatore cattolichino Francesco Casolla, attaccante del Fossombrone. Al loro fianco un allenatore speciale: Alessandro Tonti, premiato come miglior portiere della serie C nella scorsa stagione con la maglia del Pineto.

Tonti sarà presente tre volte alla settimana per guidare tre sedute di alta formazione dedicate ai portieri, condividendo esperienza, metodo e consigli da vero professionista.

Un’opportunità unica per tutti i ragazzi che vogliono migliorarsi tra i pali, allenandosi a stretto contatto con un protagonista del calcio professionistico.