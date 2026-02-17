Calcio giovanile, Misano: hurrà Allievi U17 e U15. Juniores U19 pareggia all'89

La squadra di Baldi ha giocato per 70 minuti in dieci. Tripletta di Del Medico: primo hurrà del 2026. La formazione di Bonetti rimonta con rete di Fraternali

Bel week end per le giovanili del Misano: il bilancio è di due vittorie ed un pareggio.

JUNIORES UNDER 19 ELITE

Misano – Faenza 1-1

Contro la quarta in classifica, rimasta in dieci a metà secondo temp0o, il Misano acciuffa il meritato pareggio all’ultimo giro di lancette. Primo tempo equilibrato, giocato con intensità e buona pressione da parte del Misano. Nella ripresa l’ingresso di Maltoni dà dinamismo e velocità alla squadra di Bonetti trafitta, però, con azione di ripartenza attorno a metà frazione. Il Misano rimonta all’89 con Fraternali di testa su calcio d’angolo. In precedenza occasioni per Maltoni e Bonetti, anche su punizione.

In classifica il Misano è a 22 punti alla pari del Mezzolara, a +7 dalla zona retrocessione.

Prossima partita in trasferta lunedì 23 febbraio a Castenaso alle ore 20.

MISANO: Orsini, Casali (85’ Mason), Cantelli, Monteiro, Fraternali, Catra, Giuliani (68’ Buccolo), Lampani, Asenov, Bonetti, Ciampa (1’ st. Maltoni). All. Bonetti

ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI

Misano - Sasso Marconi 6-4

Nonostante abbia giocato per 70 minuti in dieci per espulsione di Lunadei per fallo da ultimo uomo, il Misano ha battuto il Sasso Marconi per 6-4 al termine di un match molto tirato. In svantaggio, la squadra di Baldi ha prima pareggiato con Cosco e poi è passata in vantaggio con un colpo di testa di Diana A.

Nel secondo tempo gli avversari son passati in vantaggio e subito ripresi grazie al gol di Cosco (doppietta al suo esordio dall’inizio); sul ribaltamento di fronte il Sasso Marconi torna in vantaggio 3-4. Da quel momento si scatena Del Medico che con una tripletta regala la prima vittoria del 2026 al Misano.

Prossimo turno: giovedì recupero con Edelweiss a Forlì e domenica trasferta a Savignano.

MISANO: Esposito, Conti, Carlini, Diana F. (Bacchini), Mulazzani, Staccoli (Fabbri), Lunadei, Murrizi (Giuranna), Cosco (Carnevale), Mencarini (Del Medico), Diana A. (Rusciadelli). All. Baldi

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI

Misano – Tropical Coriano 6-1

Seconda vittoria stagionale per il Misano, per metà squadra composto da 2013 invece dei 2011, a spese del fanalino di coda Tropical Coriano (zero punti). Partita chiusa già nel primo tempo terminato 4-1. A segno due volte Baccaro, a segno anche Piva Federico, poi Mancini, Amadori e Ferroni.

In classifica il Misano sale a 7 punti.

Prossimo turno: il Misano riposa, torna in campo domenica 1 marzo a Riccione contro il Riccione 1926.

MISANO: Picchi, Tombini, Tentoni, Canadè, Mustafà, Guerra, Piva Federico, Savoretti, Baccaro, Piva Gianmaria, Mancini. Nella ripresa sono entrati: Amadori, Soldati, Sparaventi, Abbinante, Ferroni. All. Pratelli-Pangrazi.



