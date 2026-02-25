Calcio giovanile, Misano: Juniores U19 Elite da sballo: colpo a Castenaso

Sconfitta per Allievi U17 Regionali nel recupero in trasferta contro l'Edelweiss e grande vittoria a Savignano per 3-2

Due successi per le giovanili del Misano con Juniores Elite Under 19 Regionali e Allievi Under17 Regionali. I Giovanissimi provinciali Under 15 hanno riposato, tornano in campo domenica 1 marzo alle ore 10,30 in trasferta contro il Riccione, leader della classifica. Ecco i risultati.

JUNIORES ELITE UNDER 19 REGIONALI

Castenaso – Misano 1-2

Grande vittoria del Misano sul campo del Castenaso, secondo in classifica e quindi molto determinato, al termine di una partita ben giocata con azioni manovrata, e molto combattuta (sono fioccati i gialli).

Vantaggio con Ciampa al 10’ su azione manovrata conclusa con un tiro sull’esterno dell’area con palla sull’angolo opposto. Pareggio al 15’ con Barattini su azione di angolo.

Secondo tempo con occasioni da rete sui due fronti, con il Misano pericoloso in ripartenza (rete annullata per presunto fallo di mano a metà frazione. La rete partita ancora di Fraternali su calcio d’angolo.

Il Misano in classifica ha 25 punti, è decimo a quattro giornate dalla fine.

Prossimo turno: al campo di via dei Platani sabato 28 (ore 15) contro il Novafeltria (-7 dal Misano).

MISANO: Orsini, Fraternali, Mason, Lampani, Cantelli, Catra, Ciampa (Giuliani), Monteiro, Asenov (Castro), Bonetti, Maltoni (Buccolo). A disp. Fantini, Giunta, Berardinelli. All. Bonetti.

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17

Edelweiss – Misano 3-0 (recupero)

Partita giocata alla pari con primo tempo chiuso sullo 0-0. In avvio di ripresa rete dei padroni di casa viziato da fuorigioco; nel tentativo di raggiungere il pareggio sul finale in contropiede il Misano ha subito il secondo e terzo gol. Espulso mister Baldi.

MISANO: Esposito, Conti, Diana F, Carlini, Mulazzani, Staccoli (65’ Berardi), Del Medico (80’ Rusciadelli), Murrizi, Cosco (46’ Pari) Mencarini (60’ Fabbri), Diana A. (79’ Giuranna). All. Baldi

Savignanese - Misano 2-3

Successo della squadra di Baldi a savignano per 3-2 dopo il recupero del giovedì a Forlì giocato su un campo al limite della praticabilità. Partita interpretata ad alti livelli tecnici e agonistici con il Misano in propensione offensiva e aggressivo sul portatore di palla e Savignanese in partita fino alla fine.

Vantaggio di Del Medico al 13’, pareggio della Savignanese su rigore, poi rete di Pari al 60’ e di Diana F. all’80’.

“Un plauso a tutti i ragazzi, speciale per coloro che sono entrati: Diana F. con la sua rete ha messo in ghiaccio la gara” commenta mister Baldi.

Domenica prossima a Misano sfida contro il contro il Bakia, squadra nei bassifondi della classifica ma da non prendere assolutamente sotto gamba.

In classifica il Misano è a metà con 25 punti e l’obiettivo è risalire di qualche posizione.

MISANO: Esposito, Conti, Lunadei, Bacchini, Mulazzani, Staccoli (Diana F.), Del Medico (Giuranna), Murrizi (Fabbri), Pari (Carnevale), Mencarini, Diana A. All. Baldi.