Calcio giovanile, Misano: la Juniores chiude con un poker (0-4)

Sabato a Martorano amichevole contro gli Allievi Nazionali del Cesena. Sconfitta per gli Allievi Under 17

Una vittoria e due sconfitte per le tre formazioni giovanili del Misano

JUNIORES UNDER 19 ELITE

Fossolo – Misano 0-4

Ultima partita di campionato con netta vittoria del Misano contro l’ultima della classe, il Fossolo. Un match giocato su un campo sintetico, che ha dato modo alla squadra di Bonetti di esprimere il suo calcio manovrato, chiuso già nel primo tempo terminato 3-0 con reti di Giuliani e Bonetti Nicola (doppietta).

Nella ripresa all’86’ Amati ha calato il poker. Il tecnico ha dato spazio a tutti i giocatori disponibili.

La stagione si chiude con il nono posto (33 punti) con un girone di ritorno migliore (19 punti contro i 14 dell’andata). Miglior marcatore Ciampa con nove gol.

Sabato il Misano, affiliato al Cesena, sarò ospite degli Allievi Nazionali del Cesena per una amichevole di prestigio (ore 15). Poi dopo la pausa di Pasqua, via ai tornei primaverili ed estivi.

MISANO: Mattei, Giuliani, Cantelli (70’ Sinanaj), Monteiro (8’ pt. Asenov), Fraternali, Catra, Casali (55’ Carloni), Lampani, Amati (65’ Buccolo), Bonetti, Ciampa (60’ Fantini). All. Bonetti.

ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI

Santagata – Misano 3-1

Prima parte della prima frazione, chiusa su 2-0, dominata dal Misano che spreca quattro palle gol e subisce in contropiede due reti quasi identiche, con la difesa impreparata.

Nella ripresa la gara rimane in bilico con il Misano che prova ad accorciare le distanze con Pari (tiro fuori di poco), un colpo di testa di Mencarini e conclusione di Diana respinto da un difensore. Dopo gli ultimi due cambi nel giro di tre minuti Cosco dal limite riesce ad accorciare le distanze e nel tentativo di recuperare il risultato a cinque minuti dalla fine un errore difensivo “libera” un avversario davanti al portiere che è bravo chiudergli lo specchio, ma non riesce ad evitare il gol. La partita si chiude sul 3-1.

Prossima gara ancora in trasferta a Fusignano domenica 29 alle 10,30 contro il Real Fusignano. Mister Baldi: “Sono certo che andremo con il piglio di una squadra che vuole riprendere il cammino dell’ultimo mese”.

MISANO: Mattei, Conti, Lunadei, Fabbri (42’ Carnevale), Mulazzani, Diana F. (75’ Cosco), Del Medico (75’ Giuranna), Murrizi (46’ Mencarini), Pari, Staccoli, Diana A. A disp. Bacchini, Canadé, Carlini, Rusciadelli. All. Baldi

UNDER 15 PROVINCIALE

Ultima partita domenica in trasferta contro il Montescudo, quart’ultimo in classifica (il Misano è alle spalle, a pari punti con il San Clemente). La società di casa ha organizzato un pranzo a chiusura della stagione a cui è stato invitato anche la squadra avversaria. Dopo la pausa pasquale anche la Under 15 provinciale, che ha una rosa formata prevalentemente da ragazzi delle classe 2012 e 2013, quindi sotto età rispetto alle avversarie che schierano tanti 2011. Dopo la pausa estiva anche la Under 15 sarà di scena nei tornei primaverili ed estivi.