Calcio giovanile, Misano: per l'U19 pari in rimonta. L'U17 cala il pokerissimo

In vantaggio 2-0 e poi sotto 2-3, la squadra di Bonetti pareggia con merito in extremis con Asenov. La formazione di Baldi domina il Città di Cattolica

Una larga vittoria, un pareggio ed una sconfitta per le squadre giovanili del Misano.

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE ELITE

Misano – Bentivoglio 3-3

In vantaggio 2-0, poi sotto 2-3 e pareggio raggiunto in extremis (3-3). Sul campo dal fondo duro di Villaggio Argentina la squadra di Bonetti ha faticato a sviluppare il suo abituale gioco manovrato e anche a causa del vento si è assistito a molti lanci lunghi alla ricerca dell’imbucata centrale e a un limitato fraseggio.

Vantaggio di Bonetti su rigore (fallo su Berardinelli), raddoppio di testa di Giuliani su azione di angolo; il Bentivoglio accorcia le distanze a fine primo tempo sempre dal dischetto (fallo del portiere).

Nella ripresa uno-due ospite con la retroguardia della squadra di casa sorpresa da due lanci lunghi, quindi assalto finale e meritato pareggio in mischia di Asenov dopo un calcio d’angolo.

Il Misano in classifica è a pari punti del Granamica al nono posto.

Prossimo turno: trasferta a Fossolo sabato alle ore 15,30.

MISANO: Mattei, Giuliani, Catra, Cantelli, Fraternali, Casali (Amati), Berardinelli (Carloni), Lampani, Asenov, Bonetti, Buccolo. All. Bonetti

ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI

Misano – Cattolica 5-2

Partita giocata dal Misano in modo impeccabile sia agonisticamente sia tecnicamente nonostante il terreno non abbia permesso alle squadre di esprimersi al meglio. Partenza in salita con rete ospite causata proprio dal terreno di gioco, poco dopo il pareggio con Diana A. di testa e neanche cinque minuti raddoppio su rigore con Murrizi per un atterramento di Conti (2-1).

Nella ripresa subito il tris con Pari in contropiede, quindi ancora Diana A. a segno (palla filtrante di Staccoli) e di nuovo rete di Pari che da grande opportunista ha sfruttato una indecisione del difensore cattolichino.

Sul finale di gara il Cattolica è riuscito a realizzare il secondo gol. Il Misano è a metà classifica.

Prossima gara domenica alle ore 10,30 in trasferta a Sant’Agata Bolognese.

MISANO: Mattei, Conti, Lunadei, Fabbri, Mulazzani (Bacchini), Diana F., Del Medico (Giuranna), Murrizi (Rusciadelli), Pari, (Berardi), Staccoli (Carlini), Diana A. All. Baldi.

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALE

A Domagnano, il Misano schierato come sempre con numerosi 2013, è stato sconfitto dal San Marino Academy per 2-0.

In classifica il Misano ha sette punti in come il Real San Clemente con una partita in meno.

Prossimo turno: in casa domenica contro il Corpolò a Villaggio Argentina alle ore 10.

MISANO: Zito, Tombini, Amadori, Canadè, Mustafà, Savoretti, Fabbri, Piva Gianmaria, Bascucci, Piva Federico, Sparaventi.

Nella ripresa sono entrati: Soldati, Semprini, Nicodemo. All. Pratelli-Pangrazi.