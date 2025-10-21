Calcio giovanile, Gabicce Gradara: nel week end sorridono solo i Giovanissimi

La squadra di Iachini vince con goleada a spese dell'Urbino. Cadono Juniores ed Allievi

Un solo sorriso nel week end per le formazioni giovanili del Gabicce Gradara. Un applauso alla formazione Giovanissimi.

JUNIORES



Gabicce Gradara - Muraglia 2-4



Sconfitta interna per la squadra di mister Magi schierata con ragazzi 2008, 2009 e 2010 e che comunque ha ben figurato di fronte ad un avversario di qualità. Una prova che fa bene sperare per il futuro.

Al 22’ vantaggio Gabicce Gradara: cross di Ferraj, testa di Rossi, sulla ribattuta del portiere tocco vincente di Severini. Al 27’ pareggio del Muraglia che al 39’ raddoppia (1-2).

Nella ripresa al 7’ tris del Muraglia; al 15’ accorciano le distanze i padroni di casa con Falcioni sugli sviluppi di un calcio d’angolo (3-2). Poker ospite al 38’.

Prossimo turno sabato a Fano,



GABICCE GRADARA: Masini, Severini (17’ st. Mosconi), Falcioni, Luzi, Rossi, Franca, Annibalini (39’ pt Ballarini), Guidi (13’ st. Gaggi), Ferraj, Terenzi B. (31’ st. Magi), Gaudenzi (35’ st. Caico). All. Magi.



ALLIEVI B



Valfoglia - Gabicce Gradara 5-1



Regge un tempo la formazione di Enrico Mendo al cospetto del Valfoglia. Partono forte i padroni di casa che creano diverse occasioni ma è il Gabicce Gradara a passare in vantaggio al 33’ con Carena con un tiro dal limite dell’area che non lascia scampo al portiere di casa. Il Gabicce Gradara allo scadere del primo tempo ha due ghiotte occasioni per portarsi sullo 0-2 con Foschi e Carena, ma nulla di fatto.

Nel secondo tempo il Valfoglia pareggia su rigore al 56’, preme sull’acceleratore e al 65’ passa in vantaggio; il Gabicce Gradara crolla e subisce altre tre reti al 76’, 77’ e 88’.

Prossimo turno sabato 25 in casa contro la Fermignanese.

GABICCE GRADARA: Barbieri, Tomassini, Di Rosa, Marinozzi, Benedetti, Mascarucci, Foschi, Grandicelli, Carena, Amadori, Tucci. Nella ripresa sono entrati: Marchi, Dall’Acqua, Gerboni, Ciaroni, Bernardini. All. Mendo.



ALLIEVI A



Villa San Martino- Gabicce Gradara 10-1



Giornata da dimenticare per la squadra di mister Campanelli. Al 7' squadra di casa in vantaggio su calcio di rigore; al 12' Villa San Martino pericoloso ma Bertozzi para, ancora due belle parate del portiere del Gabicce Gradara al 21' e al 25', al 30' il Villa San Martino si porta sul 2-0 ancora su calcio di rigore. Al 42' tris con un colpo di testa; al 44' il Gabicce Gradara accorcia le distanze con un gran tiro di Berardi ( 3-1). Al 46' il Villa va sul 4-1, al 15' st sul 5-1 e al 18' sul 6 a 1 con un autogol. Dopo due belle parate di Valentini, la squadra di casa allunga per il 10-1 finale.





Prossima partita domenica 26 ottobre ore 15 Footbal club Academy- Gabicce Gradara





GIOVANISSIMI



Gabicce Gradara-Lmv Urbino Calcio 10-1



Per i giovanissimi del Gabicce Gradara partita che si mette subito bene al 3’ e 6’ minuto con Dini che riesce a sfruttare due occasioni da calcio d’angolo (2-0). La squadra di casa gioca bene sfruttando le fasce e concedendo poco al LMV Urbino ed al 9’ arriva il 3-0 di testa firmato Urbinati su un cross di Girolomoni. Al 13’ occasione di Terenzi Prince (traversa) che poi al 26’ e 34’ realizza una doppietta (5-0) su assist di Buresta a Dini.

Inizio della ripresa e subito Galli segna il 6-0, su azione iniziata da calcio d’angolo, con bel tiro a giro da fuori area. Al 41’ ancora da calcio d’angolo Mazzoli appena entrato per il 7-0 e pochi minuti più tardi trova la traversa. Al 46’ l’Urbino da calcio d’angolo ha l’occasione per il gol ma bravo Ottavianelli a deviare. Al 58’ Russo si libera sulla trequarti e trova Girolomoni per l’8-0, dopo quattro minuti è la volta di Fuzzi: cavalcata solitaria da centro campo e tiro nell’angolo (9-0). Infine al 32’ Sandroni recupera palla a centro campo e vede Mazzoli che con buon rasoterra segna il 10-0. A tempo scaduto arriva il goal della bandiera dell’Urbino su rigore trasformato da Sciretta. Risultato finale di 10-1 per il Gabicce Gradara che si prepara per il girone di ritorno.

Prossimo turno domenica al Magi alle 10,30 sfida contro il Valfoglia.



GABICCE GRADARA: Ferrini 836’ Ottavianelli), Giunta (36’ Russo), Buresta (30’ Mazzoli), Romano (36’ Marcaccini), Bertuccioli, Galli, Terenzi P. (36’ Grassi), Sandroni, Dini (36’ Fuzzi), Urbinati, Girolomoni. All. Iachini.



TERZA / UNDER 21



Gabicce Gradara – Furlo 1-2



Prima partita casalinga per l' Under 21 di mister Mendo. All' 8' gli ospiti ci provano da fuori area ma Marchini para, da qui in poi il Gabicce Gradara prende il pallino del gioco e al 11' servito da Lorenzetti, Pataracchia manda fuori di poco; al 12' altra occasione con Petese che trova Franca ma il suo tiro è ben parato dal portiere, al 35' ci prova Pecci e anche qui il portiere sventa.

Al 38' al primo tentativo il Furlo passa con un colpo di testa di Azalea, al 10'st il GabicceGradara colpisce il palo interno con Moutatahhir, al 13' Petese inventa per Lorenzetti che davanti al portiere non sbaglia: 1-1.

Al 23' Pataracchia spara sul portiere, al 26' traversa di Simoncelli su punizione, al 39' terzo legno di giornata con tiro da fuori di Simoncelli (traversa piena), al 42' bella parata di Marchini su punizione. La beffa al 46' con una punizione da lontano che beffa il portiere del Gabicce Gradara: 1-2 finale.

Prossima partita sabato 25 ottobre Montelabbate - Gabicce Gradara.





GABICCE GRADARA: Marchini, Buccino (28’ pt Pecci, 13’ st. Simoncelli), Mancini (43’ st. De Abreu Gustavo), Della Chiara, Moutatahhir, Andruccioli, Magi, Franca, Petese (27’ st. Giacchetti), Pataracchia (30’ st. De Abreu Gabriel), Lorenzetti. A disp. Canonici, Andreani, Farroni, Vanni. All. Mendo.

