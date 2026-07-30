Calcio giovanile, Santarcangelo: Matteo D'Agostino alla guida dell'Under 18

Tre stagioni al Rimini FC come allenatore dell’Under 15 Nazionale; 15 anni al Bellaria tra prima squadra e settore giovanile

In sinergia con l’Accademia Rimini Calcio, Il Santarcangelo proseguirà il proprio percorso di crescita e consolidamento del settore giovanile.

Per la stagione sportiva 𝟮𝟬𝟮𝟲/𝟮𝟳 Il Santarcangelo potrà contare su 𝘂𝗻’𝘂𝗹𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗲 𝘀𝗾𝘂𝗮𝗱𝗿𝗮 𝗶𝗺𝗽𝗲𝗴𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗻𝗲𝗶 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁𝗶 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶, l’𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿 𝟭𝟴, a conferma dell’ambizione e della qualità del progetto tecnico.

Alla guida della formazione è stato scelto un allenatore di grande esperienza e spessore come 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗼 𝗗’𝗔𝗴𝗼𝘀𝘁𝗶𝗻𝗼

𝗜𝗹 𝘀𝘂𝗼 𝗰𝘂𝗿𝗿𝗶𝗰𝘂𝗹𝘂𝗺

Laurea Magistrale in Scienze Motorie, con specializzazione in Management dello Sport

Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione;

Master presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in “Sport ed Educazione – Il Tutor Sportivo”

Insegnante di Educazione Fisica nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

Tre stagioni al Rimini FC come allenatore dell’Under 15 Nazionale;

15 anni al Bellaria tra prima squadra (Prima Categoria e Promozione) e settore giovanile, con 5 anni da Responsabile della Scuola Calcio e allenatore dell’Under 19;

Quattro anni nello Staff Tecnico del Settore Giovanile e Scolastico FIGC Emilia-Romagna come Tutor delle società del territorio.

Con un’esperienza da allenatore iniziata all’età di 26 anni, Matteo D’Agostino rappresenta un profilo di assoluto valore, avente competenze tecniche, educative e formative.

Nella stagione 𝟮𝟬𝟮𝟲/𝟮𝟳, le categorie 𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿 𝟭𝟳, 𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿 𝟭𝟴 𝗲 𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿 𝟭𝟵 dell’FC Young Santarcangelo parteciperanno tutte ai 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁𝗶 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶, un risultato che testimonia la costante crescita del settore giovanile.

Un progetto che sta già dando i suoi frutti: 𝗻𝘂𝗺𝗲𝗿𝗼𝘀𝗶 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝘃𝗶𝘃𝗮𝗶𝗼 𝘀𝗶 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗴𝗶à 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱𝗿𝗮.