Calcio giovanile: Victoria, Under 17 sugli scudi: terzo posto

Mister Casadei nella prossima stagione allenerà la Juniores e sarà il vice di Girometti. "Una palestra importante lavorare al fianco di un tecnico esperto"

Sarà Danilo Casadei il vice di Massimo Girometti al timone del Victoria. Un incarico che affiancherà quello di allenatore della squadra Juniores. Una promozione sul campo per l’ottimo lavoro con la formazione Under 17 piazzatasi al terzo posto in campionato ad una sola lunghezza dalla coppa Pietracuta-Delfini. Alla Victoria Cup si è fermata ai quarti di finale perdendo 1-0 contro il Cattolica.

Casadei, riminese, classe 1978, al primo anno al Victoria, una lunga carriera da calciatore dilettante alle spalle, in precedenza ha maturato esperienze da mister con Sammaurese e Bellaria nel settore giovanile, con le prime squadre all’Olimpia San Martino in Terza (ha vinto la Coppa) e al Corpolò in Seconda.

Casadei, la cosa di cui va più fiero, risultato sportivo a parte?

“In estate la rosa era ristretta, 14 ragazzi appena composta da 2009. Cammin facendo è diventata più numerosa fino ad arrivare a 18. C’era un po’ di anarchia, non esisteva lo spirito di gruppo, ma una accesa rivalità, qualche gelosia. Col tempo anche grazie ai risultati sul campo siamo diventati una squadra vera, ognuno si dannava in campo per il compagno, al contrario di quanto accadeva prima si esultava insieme dopo il gol o la vittoria. Peccato per l’epilogo: siamo stati anche al comando, ci siamo giocati tutto con il ko contro i Delfini: purtroppo eravamo in formazione rimaneggiata. Non avevamo un bomber, però siamo andati in rete con tanti giocatori a dimostrazione della forza del collettivo. Non avevamo l’assillo del risultato perché la società ha una visione di lungo periodo, vuole crescere prospetti in funzione della prima squadra per cui abbiamo sempre puntato sul gioco e non abbiamo fatto speculazioni di sorta e nel tempo abbiamo raccolto i frutti. Alla Misano Cup abbiamo fatto un buon cammino uscendo ai quarti di finale. L’unico rammarico è avere perso per strada alcuni ragazzi”.

La prossima stagione come sarà?

“Guiderò la Juniores che sarà allestita da 2008 e 2009 in quanto la partecipazione al campionato Under 18 Regionale è a discrezione dei club ed il Victoria si è chiamato fuori. Abbiamo prospetti interessanti, intanto staranno nell’orbita della prima squadra poi si vedrà come procederà la loro maturazione”.

Casadei sarà impegnato anche sul fronte prima squadra…

“Sarà per me una palestra importante lavorare al fianco di un tecnico come Massimo Girometti che ha alle spalle 35 anni di panchine. Potrò cogliere sfumature importanti, vedere il mestiere con un occhio diverso rispetto al mondo giovanile: la conoscenza diretta del cosiddetto calcio dei grandi mi tornerà molto utile nel caso in cui riuscirò ad allenare una prima squadra, il mio obiettivo di tecnico. Ringrazio la società per la fiducia. Io ed il mio vice Mattia Canini ci siamo trovati benissimo perché al Victoria l’ambiente è ottimo, c’è organizzazione ed abbiamo sempre potuto lavorare al meglio”.