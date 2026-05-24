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Calcio giovanile, Gabicce Gradara: l'U21 chiude con un ko sfortunato

Decimo posto finale con un bottino di 39 punti. Una stagione di grandissima esperienza per i ragazzi di mister Mendo

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
24 maggio 2026 14:18
Calcio giovanile, Gabicce Gradara: l'U21 chiude con un ko sfortunato -
Gabicce Mare
Sport
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Si chiude la stagione delle formazioni del Gabicce Gradara.

Under 21

Olimpya Villa Palombara - GabicceGradara 3-2

Il campionato si chiude con una sconfitta contrassegnata da una buona dose di sfortuna. Al 12' squadra di casa pericolosa con un tiro da fuori area, ma Masini si fa trovare pronto, al 26' ci prova Petese da pochi passi dalla porta ma il portiere compie un miracolo, al 34' Olimpya in vantaggio su deviazione sfortunata di un difensore del GabicceGradara.  Pareggio al 38' con Petese ( 1-1) che al 3' della ripresa porta in vantaggio il GabicceGradara (1-2). Al 12’ , la squadra di casa arriva al pareggio con rete segnata in netto fuorigioco (2-2), al 49' la beffa finale con la rete partita dell’Olimpya (3-2).

Si chiude il campionato di Terza categoria per l' Under 21 del GabicceGradara con un bottino di 39 punti,che è valso il decimo posto in classifica. Una stagione di grandissima esperienza per i ragazzi di mister Mendo.

GABICCE GRADARA: Masini, Magi, Del Bene, Esposito (27’ st. Turci), Moutatahhir (18’ st. Ricci), Boccalini, Bacchini, Franca, Petese, Ferraj (11’ st. Vanni), Giacchetti (11’ st. Terenzi). All. Mendo.

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