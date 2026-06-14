Novafeltria, a 22 anni realizza il suo sogno: Domenico apre la prima palestra h24 della Valmarecchia

Il giovane imprenditore inaugura Dhome Gym: 300 mq di attrezzature, area personal e accesso h24 con impronta digitale

A soli 22 anni realizza il suo sogno imprenditoriale e porta in Valmarecchia un servizio innovativo dedicato al benessere e all’attività fisica. È stata inaugurata a Novafeltria la Dhome Gym, la prima palestra della zona aperta 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, situata in via Marecchia 26. Il progetto porta la firma del novafeltriese Domenico Pirozzi, laureato in Scienze Motorie e già in possesso di numerosi attestati professionali.

La nuova struttura, che si estende su oltre 300 metri quadrati, è stata completata in tempi record: sono bastati tre mesi per trasformare gli spazi in un ambiente moderno, funzionale e completamente attrezzato. Un risultato reso possibile anche grazie al contributo fondamentale della famiglia di Domenico, che ha lavorato senza sosta per dare forma al progetto.

Dhome Gym Novafeltria

Dotata di aria condizionata, docce e ampi spogliatoi, la palestra è suddivisa in due aree principali. L’Area Personal rappresenta il cuore dell’attività: qui trainer certificati seguono i clienti con programmi di allenamento personalizzati. L’Area h24, invece, permette agli iscritti di allenarsi in autonomia in qualsiasi momento della giornata, grazie a un innovativo sistema di accesso tramite impronta digitale.

"Questo spazio - racconta il titolare - è pensato per tutti coloro che, per motivi di lavoro o di tempo, fanno fatica a frequentare le palestre tradizionali negli orari prestabiliti. In paese mancava un servizio così, flessibile e accessibile a qualsiasi ora".

Per scoprire tutte le novità e servizi di Dhome Gym: pagina Instagram @dhomegym