Novafeltria, a 22 anni realizza il suo sogno: Domenico apre la prima palestra h24 della Valmarecchia
Il giovane imprenditore inaugura Dhome Gym: 300 mq di attrezzature, area personal e accesso h24 con impronta digitale
A soli 22 anni realizza il suo sogno imprenditoriale e porta in Valmarecchia un servizio innovativo dedicato al benessere e all’attività fisica. È stata inaugurata a Novafeltria la Dhome Gym, la prima palestra della zona aperta 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, situata in via Marecchia 26. Il progetto porta la firma del novafeltriese Domenico Pirozzi, laureato in Scienze Motorie e già in possesso di numerosi attestati professionali.
La nuova struttura, che si estende su oltre 300 metri quadrati, è stata completata in tempi record: sono bastati tre mesi per trasformare gli spazi in un ambiente moderno, funzionale e completamente attrezzato. Un risultato reso possibile anche grazie al contributo fondamentale della famiglia di Domenico, che ha lavorato senza sosta per dare forma al progetto.
Dotata di aria condizionata, docce e ampi spogliatoi, la palestra è suddivisa in due aree principali. L’Area Personal rappresenta il cuore dell’attività: qui trainer certificati seguono i clienti con programmi di allenamento personalizzati. L’Area h24, invece, permette agli iscritti di allenarsi in autonomia in qualsiasi momento della giornata, grazie a un innovativo sistema di accesso tramite impronta digitale.
"Questo spazio - racconta il titolare - è pensato per tutti coloro che, per motivi di lavoro o di tempo, fanno fatica a frequentare le palestre tradizionali negli orari prestabiliti. In paese mancava un servizio così, flessibile e accessibile a qualsiasi ora".
Per scoprire tutte le novità e servizi di Dhome Gym: pagina Instagram @dhomegym