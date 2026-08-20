Calcio, goleada del Gabicce Gradara contro il Superga (7-1)

Mattatore l'attaccante Renzi (quattro reti), doppietta per Villanova. Sabato nuovo test al Santamonica contro il Misano (ore 17)



Alla terza amichevole di inizio stagione il Gabicce Gradara si sblocca e vince di goleada sul Superga (Prima categoria) segnando quattro reti nella prima frazione e tre nella ripresa con Renzi mattatore.

Goleada a parte la squadra di Gaudenzi (assenti Serafini, Bergamini e Morini mentre Sottile è in fase di svincolo) ha mostrato progressi sul piano del gioco e dell’affiatamento e il test di Misano di sabato alle 17 allo stadio Santamonica sarà la cartina di tornasole.

Al 2’ segna Villanova sfruttando sulla linea di porta un cross di Semprini; al 6’ pareggio del Superga con l’ex Magi S. dal dischetto (atterrato Diotalevi). Dopo una paratona di Ottaviani su Vegliò a tu per tu, al 18’ Villanova raddoppia con una bomba da fuori area; alla mezzora rete di Renzi dopo uno scambio con Villanova; dopo due minuti lancio lungo di Villanova a servire sulla sinistra Renzi che incrocia ottimamente sul palo più lontano. Il primo tempo si chiude sul 4-1.

Nella ripresa al 3’ ancora a segno Renzi a ribattere in rete un traversone dalla destra di Magi F. Al 7’ spettacolare marcatura di Renzi in girata al volo su assist dalla destra di Vegliò e poco dopo settebello Gabicce Gradara con una deviazione di testa di un difensore in marcatura su Renzi sul cross di Gambini dalla sinistra. Finisce 7-1.

Il Superga (indisponibili Filippini, Intilla, Neri, Gaia, Dall’Alba) giocherà, invece, venerdì allo stadio Calbi di Cattolica alle 20 contro la Libertas.

IL TABELLINO

Gabicce Gradara – Superga 7-1

GABICCE GRADARA (4-3-3): Adebiyi (15’ st. Gaggi), Magi F. (10’ st. Buccino), Gabrielli (1’ st., Rossi), Maggioli (1’ st. Boccalini), Semprini (1’ st. Cecchi); Lorenzetti (1’ st. Rossini), Fabbri (1’ st. Ferraj), Pataracchia (1’ st. Guidi); Villanova (1’ st. Gambini), Vegliò (10’ st. Terenzi), Renzi (10’ st. Andruccioli). All. Gaudenzi

SUPERGA (4-3-3): Ottaviani (1’ st. Montanari); Coccia, Epiceno (1’ st. Moutatahhir), Malpassi, Balducci (1’ st. Pedrucci); Berardi, Fraternali (1’ st. Semprucci), Ortolani; Franchini, Magi S., Diotelevi (1’ st. Terenzi). All. Magi

ARBITRO: Bigelli di Marotta.

RETI: 2’ pt Villanova; 6’ Magi S., 18’ Villanova; 30’ e 32’ Renzi; 3’ e 7’ st. Renzi; 9’ autogol Superga