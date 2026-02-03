Calcio, il Diegaro esonera mister Giorgi: al suo posto Bonacci

Al Mezzolara arriva il forte attaccante Xhulio Karapici, un gradito ritorno. L'ex Rimini Gagliano al Desenzano di Gaburro. Scaccabarozzi al Forlì

Un altro ex Rimini si accasa. Approda al Desenzano di mister Gaburro l'attaccante Luca Gagliano, classe 2000, tutta la trafila nel settore giovanile del Cagliari. Successivamente ha indossato le maglie di Olbia, Avellino, Padova, Potenza, Foggia, Cerignola e appunto il Rimini. In questa stagione sportiva ha giocato con il Latina, formazione che milita nel campionato di serie C girone C e da dove arriva in prestito al Desenzano.

Il Forlì FC annuncia di aver acquistato a titolo definitivo dal Pontedera le prestazioni del centrocampista Jacopo Scaccabarozzi.

Torna a vestire i colori del Mezzolara Calcio il forte attaccante Xhulio Karapici, la scorsa stagione vittima di un infortunio al ginocchio, ora in forza al Terre di Castelli (Eccellenza A). Un rinforzo importante in vista della parte finale di stagione in cui la leader del campionato se la deve vedere con la Spal.

Al Diegaro salta la panchina di mister Mirco Giorgi. La società l'ha sollevato dall'incarico per via dei risultati non in linea con le aspettative(domenica sconfitta in casa per 3-1 contro il Bellariva): cinque punti in cinque partite, i playoff sono lontani sei punti, la stessa distanza dalla zona playout. Nel prossimo turbo trasferta sul camp del San Pietro in Vincoli che ha due punti in più e guidato dall'ex mister Biserni. Al suo posto Antongiulio Bonacci, classe 1972, una carriera importante da calciatore tra serie B e serie C (Cosenza, Catanzaro, Benevento, Montevarchi, Savoia). Da allenatore è stato il vice di Massimo Gadda al Forlì e all'Imolese, è stato il tecnico degli Allievi al Forlì e del Cervia.

Al Montecalvo arriva il difensore Massimo Tombari che lascia la Cosmos dove approdano il centrocampista Santoni (dal Progresso), l'esterno d'attacco David Tomassini (dalla Libertas), l'attaccante Albini (dal Pennarossa).