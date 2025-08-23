Calcio, il fantasista Umberto Nappello ad un passo da La Fiorita

Duello con il Tre Penne per il giocatore svincolato dal Ravenna, ex Forlì e San Marino. Si dividono le strade di mister Morini e del Faetano

Il trequartista Umberto Nappello, 34 anni, già al Ravenna e al Forlì, ex anche di San Marino e Fano, una lunga carriera in serie D ed in C, sarà tesserato nelle prossime ore da un top club del campionato sammarinese. La Fiorita è in vantaggio sul Tre Penne che già vanta molte frecce al suo arco: Ferrani, Badalassi, Berardi, Peluso, Pastorelli. La Fiorita, comunque, non è da meno quanto a grandi firme (una su tutte il difensore Mirko Drudi reduce dalla vittoria di campionato del Forlì) e il rapporto del giocatore con il ds Di Giuli può essere decisivo. Un giocatore di grande carisma e personalità oltre che di ottima qualità, che garantirà alla squardi Ceci un salto di qualità sotto il profilo tecnico.

Pietro Sopranzi è un giocatore del Domagnano. Il centrocampista sammarinese, classe 1998, conosce molto bene il calcio del Titano: ha realizzato 11 reti con Libertas e Virtus. Ha scelto il numero: sarà il 24.

Le strade di mister Patrizio Morini e del Faetano si dividono già. All'inzio della prossima settimana verrà nominato il nuovo tecnico.

Il ds del Sant'Ermete Manolo Celli si è dimesso dall'incarico per visioni differenti sulla parte tecnica. Il portiere Giovanni Tani non è stato confermato e cerca squadra.