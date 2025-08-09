Calcio, il F.Cava Ronco dilaga nella ripresa contro il Diegaro (6-0)

Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0 con occasioni su entrambi i fronti. Nella ripresa doppiette di Dene e Sango e reti di Parlanti e Guiebre

E’ finito con il punteggio di 6-0 per il Futball Cava Ronco il test di sabato mattina a Diegaro contro il Diegaro, squadra di Promozione alla sua prima uscita staginale (seconda per i forlivesi).



Le reti tutte nella ripresa quando i due tecnici hanno cambiato molto pedine, quasi tutti 2007 e 2008 nella formazione di mister Giorgi con il veterano Corbara a fare da chioccia, mentre in quella di mister Mordini c’erano giocatori della rosa di prima squadra: doppiette di Dene e Sango e reti di Parlanti e Guiebre.

Nella prima frazione match equilibrato con il Futball Cava Ronco un po’ più incisivo (battuti diversi calci d’angolo): Farabegoli pericoloso in avvio su traversone di Rabiti dalla destra, al 12’ Salomone calcia debolmente a centro area con il portiere Barducci pronto alla parata a terra; al 15’, dal’altra parte, è il frizzante Ensini a farsi pericoloso con un bel tiro a giro fuori di poco. Lo stesso Ensini, sul finire di frazione, sulla sinistra non ha angolato a dovere la traiettoria a pochi metri dalla porta calciando debolmente (era libero sull’altro fronte Casalboni). Da segnalare la palla gol di testa di Stucchi – fermato due volte per fuorigioco mentre era lanciato a rete – su azione nata da azione di calcio d’angolo con palla rifinita e messa al centro dal fondo da Salomone.



Nel Diegaro mancavano Mazzuoli, Torelli, Guarino, Domeniconi e Ravaioli; nel Futball Cava Ronco Lupatelli, Pascucci, Bergamaschi e Mortari.



Da segnalare che nel Diegaro si aggrega a giorni il difensore classe 2004 Giovanni Iulitti, ex Fermana, Maceratese e Civitanovese.



Prossimi appuntamenti: il Diegaro sabato 14 a San Piero contro la Sampierana; il Futball Cava Ronco giovedì 14 contro il Gambettola al "Guido Monti”.



LE FORMAZIONI



DIEGARO (primo tempo): Barducci, Soumahine, Giacalone, Giorgini, Donati, Cappello, Ensini, Scarponi, Casalboni, Bonandi, Pasini. All. Giorgi.



FUTBALL CAVA RONCO (primo tempo): Morgagni, Raggi, Antonini, Fiumi, Delvecchio, Farabegoli, Rabiti, Franchini, Magnani, Salomone, Stucchi. All. Mordini.



DIEGARO (secondo tempo): Barduci, Scafidi S., Corbara, Maraldi, Brunelli, Scafidi R., Maleswki, Shatillo, Savini, Fiumana, Essaky.



FUTBALL CAVA RONCO (secondo tempo): Caroli, Sango, Marzocchi, Medri, Ferrari, Garavini, Guiebre, Bartolini, Damiano, Parlanti, Dene.



ARBITRO: Ranieri di Forlì