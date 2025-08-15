Calcio, il giovane Diegaro tiene testa alla Sampierana (1-1)

A San Piero frizzante test alla vigilia del Ferragosto. Le reti nel primo tempo: Lo Russo su punizione ed Ensini. Rientro per Narducci e Braccini S.

Pur senza quattro titolari (Cappello, Guarino, Bonandi e Pasini), il Diegaro (Promozione) con i suoi baldi giovani ha ben figurato al cospetto della rinnovata Sampierana (Eccellenza) in un test frizzante terminato sull’1-1.

La Sampierana

Entrambe le reti nella prima frazione: al 15’ a segno Lo Russo di mancino su calcio di punizione (fallo su Scarponi) poco fuori l’area beffardamente deviata dalla barriera; replica del bravo Ensini al 35’, che ha sfruttato sulla trequarti un recupero palla di Casalboni su Petrini innescando poi sulla sinistra il compagno classe 2004 che ha lavorato bene la sfera trovando la traiettoria giusta. In precedenza, al 27’ su cross dello stesso Ensini dalla sinistra, Casalboni viene anticipato dal portiere Barducci in tuffo, un minuto dopo Ensini – il più in palla dei suoi - non trova l’impatto giusto sui spiovente dalla destra di Savini (2008).

Nel finale Pieri per un colpo al petto resta a terra per qualche minuto tenendo tutti col fiato sospeso, poi si rialza ed esce con le sue gambe dal campo (i successivi esami hanno dato esito negativo).

Nella ripresa girandola di cambi su entrambi i fronti con l’età media in casa Diegaro che si abbassa. Da segnalare la traversa scheggiata da Ariyo, un ottimo intervento di Zammarchi su colpo di testa di Braccini D. ed il legno colpito da Fiumana di testa. La nota lieta in casa Sampierana è il ritorno in campo di Simone Braccini e di Narducci dopo il lungo stop per l’intervento rispettivamente alla spalla e al crociato, due frecce in più per l’arco di mister Belli. Nelle file della Sampierana erano assenti Sylla e Crociati.

I MISTER. Il tecnico della Sampierana Gianni Belli commenta: “Sono contento, è stato un buon test contro un avversario arcigno; eravamo reduci dalla terza settimana di preparazione, molto intensa e i carichi di lavoro si sono fatti sentire. Ora entriamo nella settimana che conduce alla Coppa. In fase offensiva stiamo lavorando, dobbiamo trovare le soluzioni migliori per essere più efficaci”. Prossimi test mercoledì e giovedì prossimo contro il Bakia e Bagnese (20,30).

Mirco Giorgi: “E’ stata una partita vera, il risultato è positivo e fa morale, ma conta il giusto: il test ci è servito per mettere minutaggio nelle gambe. I giovani mi hanno dato risposte migliori rispetto alla precedente uscita e questa è una cosa positiva tanto più che avevamo di fronte un avversario di categoria superiore. Il lavoro da fare è tanto”. Prossimo test mercoledì contro il Collinello.

LE FORMAZIONI

SAMPIERANA (primo tempo): Ravaioli, Rossi, Bolognesi, Ariyo, Conficoni, Lo Russo, Pieri, Petrini, Pungelli, Montesi, Cangini. All. Belli.

DIEGARO (primo tempo): Barducci, Soumahin, Iulitti, Scarponi, Donati, Corbara, Ensini, Giorgini, Casalboni, Mazzuoli, Savini. All. Giorgi.

SAMPIERANA (secondo tempo): Ravaioli (25’ st. Bianchi), Rossi (18’ st. Batani), Ruggeri, Quercioli, Ariyo (12’ st. Braccini S.), Lo Russo (31’ st. Narducci), Facciani, Petrini, Braccini D., Montesi (12’ Carlini), Cangini (8’ st. Yabre).

DIEGARO (secondo tempo): Zammarchi, Domeniconi, Donati (25’ st. Brunelli), Soumahin (20’ st. Corbara), Iulitti (25’ st. Foschi), Scarponi (25’ Bianchi), Mazzuoli (25’ st. Scafidi), Ravaioli, Casalboni (20’ st. Fiumana), Giacalone, Maleswki.

ARBITRO: Mosconi Francesco



