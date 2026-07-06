Calcio, il giovane portiere Ferrazzoli dal Garden all'Ascoli

Classe 2011, Alessio si è messo in evidenza nelle Rappresentative Regionali e Nazionali

Alla fine di una stagione ricca di soddisfazioni il portiere riminese Alessio Ferrazzoli, classe 2011, in forza alla Polisportiva Garden Sporting Center di Rimini ha firmato per l’Ascoli.

Nonostante la giovane età, si sta distinguendo nel panorama del calcio giovanile per i suoi ottimi riflessi, la sicurezza tra i pali e la leadership nel guidare la difesa.

Dopo un campionato regionale giocato con l’Under 16 del Garden e la partecipazione a rappresentative regionali e nazionali, si è imposto all’attenzione di numerose squadre professionistiche. Alla fine la decisione per firmare ad Ascoli anche grazie al forte interessamento di Daniele Corazza per tanti anni responsabile del settore giovanile del Bologna ed ora in forza alla compagine marchigiana.

Ad Alessio i compagni di squadra i dirigenti e lo staff tecnico del garden augurano le migliori fortune per la nuova avventura.