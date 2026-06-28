Calcio, il portiere Gianmarco Pazzini dice sì al Tropical Coriano

Pareva diretto al Rimini, invece... Rimini Calcio: si attende il bando. Misano al lavoro per il clamoroso ritorno di bomber Sartori

Doveva essere il primo acquisto del ‘nuovo Rimini dei riminesi’ – lo chiameremo così - invece il portiere Gianmarco Pazzini, classe 1990, firmerà presto per il Tropical Coriano.

Portiere di comprovata esperienza, Pazzini ha maturato il proprio percorso in realtà strutturate come Castellarano, Giacomense, Rimini, Savignanese, San Marino e Sammaurese.

Nella scorsa stagione è approdato a gennaio al Santarcangelo rendendosi protagonista di una ottima seconda parte di stagione che ha rilanciato la squadra di Fregnani.

Pazzini a quanto pare non ha trovato l’accordo col nascente club biancorosso e su di lui si è buttato a capofitto il Tropical Coriano (in partnership con la ricca FSGC). A questo punto bisognerà vedere cosa deciderà di fare il nazionale sammarinese Amici, titolare la stagione scorsa al Pietracuta: accettare il ruolo di secondo o cercare squadra altrove

Per il momento del progetto FSGC della stagione scorsa emigrato a Coriano, solo quattro sammarinesi sono certi in rosa: Cevoli, Pasolini, Capicchioni e Lazzari. Zannoni potrebbe approdare in serie D, Giacopetti ha firmato in un club veneto di quarta serie; Vali Casadei e Valentini hanno optato per il campionato interno, Contadini è ai box per qualche tempo e sarà disponibile tra qualche mese.

RIMINI CALCIO Aspettando il bando (ci saranno anche la cordata amica di Del Piero e quella che ha chiesto una analisi a due ex biancorossi?) e la decisione del sindaco, il ds in pectore Tamai ha contattato in queste settimane molti giocatori chiedendo la loro disponibilità. Ci sono nel mirino giocatori ex biancorossi, che hanno vinto l’Eccellenza in altri gironi o provenienti dalla serie D, tanto che altri club sono bloccati in attesa delle decisioni di questi giocatori.

Il tecnico dovrebbe essere – come già annunciato – Massimo Gadda con Bruniera, Sciaccaluga e Dadina nello staff. All’hotel Savoia sabato scorso, con la novella Del Piero che ha destato curiosità e stupore, c’è stata una riunione operativa in cui si è parlato anche di settore giovanile con un conosciuto addetto ai lavori. Adesso è scattato il conto alla rovescia. Non resta che aspettare.

In Promozione, Misano super attivo. Potrebbe perdere Castro nel mirino della Virtus dell'ex mister Muratori, ma è in fase avanzata la trattativa per Nicholas Protti, attaccante esterno, classe 2007 dell’Academy (figlio di Cristian Protti). In chiusura il ritorno del terzino Del Bianco dall’Urbania, mentre non è escluso il clamoroso ritorno di bomber Sartori.