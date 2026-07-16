Calcio, il terzino sammarinese mancino Tosi per il Tropical Coriano

Da gennaio alla Lucchese dove ha contribuito alla vittoria del campionato di Eccellenza Toscana. Due volti nuovi per il Reno

Nuovo rinforzo per il Tropical Coriano: Alessandro Tosi, classe 2001, di nazionalità sammarinese, un terzino sinistro duttile e affidabile, capace di adattarsi anche ad altri ruoli del reparto difensivo e pronto a mettere qualità, esperienza e determinazione al servizio della squadra

Cresciuto nei settori giovanili di Cesena e Bologna, ha maturato esperienze importanti tra Serie D ed Eccellenza. Con il Victor San Marino ha conquistato il campionato di Eccellenza nella stagione 2022/2023, raggiungendo poi i playoff di Serie D nell’annata successiva con la formazione biancazzurra.

Ha iniziato la scorsa stagione sempre con il San Marino Calcio, in Serie D, per poi trasferirsi nel mese di gennaio alla Lucchese, contribuendo alla vittoria del campionato di Eccellenza Toscana.

Nel corso della sua carriera ha indossato anche le maglie di Correggese e Delta Porto Tolle in Serie D e del Vigasio in Eccellenza. A completare il suo profilo, le 32 presenze collezionate con la Nazionale del Titano.

Il Reno ha preso dal Ravenna l'attaccante classe 2007 Nicola Berardi e il centrocampista Matteo Cepa, classe 2003.