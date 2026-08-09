Calcio, il Torconca stende il Gabicce Gradara nel primo test (0-3)

Due reti nel primo tempo, la terza nella ripresa. A segno Cocchi, Gurini e Scavolini su rigore. Villanova e Vegliò vicini al gol

Nel primo test dopo pochi giorni di preparazione successo del Torconca per 3-0 sul Gabicce Gradara. Nel primo tempo la squadra ospite a segno Cocchi che in area, sulla sinistra, ha trovato il varco giusto dopo un batti e ribatti; il bis l’ha firmato l’attaccante Gurini con un imperioso colpo di testa a centro area su cross dalla sinistra di Cocchi a chiudere un’azione collettiva.

Il Gabicce Gradara alla mezzora vicino al gol con Villanova (alto da pochi metri), al 38’ Adebiyi si oppone ottimamente alla conclusione ravvicinata sulla destra di Gravina deviando la palla in angolo.

Nella ripresa il Gabicce Gradara è stato più intraprendente: l’azione più pericolosa di Vegliò che, lanciato in profondità sulla corsia centrale, solo davanti al portiere ha calciato a lato.

I due tecnici hanno schierato due formazioni diverse nei due tempi facendo poi in corsa un altro paio di cambi. Nel Gabicce Gradara è uscito dopo 10 minuti Serafini (colpo alla caviglia). Assenti da una parte Bergamini, Morini, Finotti, Andruccioli, Ferraj; dall’altra Ceramicola, Errichiello, Piccari e Izzo.

Prossima partita per entrambe le squadre venerdì 14 agosto: Gabicce Gradara –Cosmos; Tavullia Valfoglia-Torconca.

IL TABELLINO

Gabicce Gradara – Torconca 0-3

GABICCE GRADARA (primo tempo) 4-3-3: Adebiyi; Gabrielli, Sottile, Maggioli, Cecchi; Fabbri, Serafini (10’ Lorenzetti), Rossini; Villanova, Vegliò, Renzi. All. Gaudenzi

GABICCE GRADARA (secondo tempo): Gaggi; Rossi, Maggioli, Semprini, Buccino; Magi F., Pataracchia, Guidi; Lorenzetti, Gambini, Vegliò (30’ Renzi)

TORCONCA (primo tempo) 4-3-3: Badioli; Caso, Caimmi, Macca, Antonietti; Stanco, Tonelli, Santoni; Cocchi, Gurini, Gravina. All. Di Nunzio.

TORCONCA (secondo tempo): Bulzinetti; Fratti, Ruggeri, Bolognini, Ricci; Casoli, Zaghini, Berardi; Caso, Gurini (25’ Cocchi), Scavolini.

ARBITRO: Iannone

RETI: 20’ pt Cocchi, 25’ Gurini, 25’ st. Scavolini su rigore