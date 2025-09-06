Calcio, Juvenes Dogana: sette reti nel test contro il Cattolica

Amichevole contro la formazione di Seconda Categoria in occasione dello stop del campionato sammarinese: tre reti nel primo tempo, protagonista Gianmaria Borghini (doppietta)

Prestazione convincente per la Juvenes Dogana, che nell’amichevole disputata a Cattolica (Rimini) ieri, venerdì 5 novembre, in occasione della pausa del campionato sammarinese, ha superato la formazione locale, militante in Seconda Categoria, con un netto 7-0. La partita si è sbloccata già all’11' con la rete di Giovagnoli, seguita dal raddoppio di Benedetti al 16' dopo una bella azione corale conclusa dall’assist di Gianmaria Borghini. Al 26' è stato sempre Gianmaria Borghini a firmare il tris su verticalizzazione di Colonna.

Nella ripresa, dopo il completo turnover nelle fila del Cattolica, la Juvenes Dogana ha dilagato: al 65' Pasolini ha approfittato di un errore difensivo insaccando lo 0-4; al 77' ancora Gianmaria Borghini ha firmato la sua doppietta personale su assist di Gaiani; all’84' è stato Nicola Sartini a trovare la via del gol su servizio di Giacomo Borghini; infine, all’86' è arrivato il sigillo finale di Gaiani, autore di un’azione personale chiusa con lo 0-7 definitivo.

La squadra tornerà in campo sabato 13 settembre alle ore 15 a Dogana, per il derby contro la Cosmos, nella seconda giornata del campionato sammarinese.

IL TABELLINO

Cattolica - Juvenes Dogana 0-7

Cattolica: Vico, Casolla, Sabatini, La Pia, Pedrucci, Pellitteri, Gaudenzi, Rebai, Fabbri, Ciaroni, Gori. A disposizione: Antonaci, Battazza, Sempricci, Gasparicci, Marcaccini, D’Eliso, Mariani, Cacchione, Guenci, Pivi, Francolini. All. Di Nunzio

Juvenes Dogana: Battistini, Borghini Giacomo, Mazzavillani, Sartini Stefano, Bakalyar, Pedini, Colonna Riccardo, Gaiani, Giovagnoli, Borghini Gianmaria, Benedetti. Ronci, Lisi Nicholas, Parma, Sartini Nicola, Colonna Davide, Comuniello, Aprea, Ghiggini, Pasolini. All. Boldrini

Reti: 11' Giovagnoli, 16' Benedetti, 26' Borghini Gianmaria, 65' Pasolini, 77' Borghini Gianmaria, 84' Sartini Nicola, 86' Gaiani

