Calcio, la Juvenes Dogana stende la Stella 2-0

Ultima amichevole positiva contro la ex squadra del tecnico Boldrini: a Rimini finisce 2-0 con le reti di Comuniello e di Benedetti. Venerdì la prima sfida ufficiale contro il San Giovanni.

La prima vittoria della Juvenes Dogana dell’era Boldrini arriva nell’ultima amichevole estiva prima dell’avvio del campionato sammarinese di venerdì prossimo. Ieri, sabato 23 agosto, è infatti arrivato un buon successo per 2-0 a Rimini contro la Polisportiva Stella, squadra di Promozione emiliano-romagnola alla quale il nuovo allenatore dei biancorossoblu ha vissuto anni importanti, sapendo regalare vittorie e soddisfazioni.



L’avvio è subito favorevole agli ospiti: al 1’ Gianmaria Borghini sfonda sulla destra e serve un assist preciso per Comuniello, che in allungo insacca l’1-0. Al 22’ Colonna riceve in area e calcia a botta sicura, ma un difensore riesce a deviare quel tanto che basta per negargli la rete.

La partita resta vivace: al 28’ la Juvenes Dogana si rende pericolosa in contropiede con un 4 contro 4 che termina in una serie di rimpalli a pochi passi dalla porta, senza però trovare la zampata vincente. Al 35’ occasione ghiotta per la Polisportiva Stella che arriva al tiro e conclude a lato dopo una serie di finte. Due minuti più tardi un’incertezza difensiva di Mazzavillani regala palla all’esterno avversario, ma è bravo Battistini a salvare sul tiro della Stella con un intervento spettacolare. Il primo tempo si chiude con la Juvenes avanti 1-0.

Nella ripresa Boldrini effettua diversi cambi, inserendo tra gli altri Davide Colonna tra i pali, Aprea, Nicholas Lisi, Gaiani, Pasolini e Pedini. Proprio la freschezza dei nuovi ingressi contribuisce al raddoppio: al 56’ su una palla respinta al limite, Benedetti raccoglie e lascia partire un diagonale preciso che si insacca sul palo lontano, siglando il 2-0.

La Stella cerca di rientrare in partita: al 58’ ha una buona occasione su punizione dal limite, ma il nuovo entrato Davide Colonna blocca con sicurezza. Nel finale entrambe le squadre costruiscono occasioni, con i portieri protagonisti di interventi spettacolari. Al 87’ la Stella sfiora il gol con un tiro dal limite dell’area che sempre Colonna devia con un grande riflesso sopra la traversa, blindando così il risultato.

Dopo tre minuti di recupero l’arbitro Giancarlo Menghini sancisce la fine dell’incontro: la Juvenes Dogana esce dal campo con un successo convincente per 0-2, confermando solidità e concretezza in vista dell’inizio della stagione: appuntamento venerdì 29 agosto ad Acquaviva alle 21.15 per la sfida contro il San Giovanni.





IL TABELLINO



Polisportiva Stella: Temeroli, Fantini, Gabrielli, Tani, Zavaglia, Betti, Cecchi, Pigozzi, Del Prete, Belloni, Ulloa. A disposizione Ferri, Alvisi, Belletti, Marconi, Bartolani, Tentoni, Marchini, Greppi, Betti, Gabrielli, Fantini. All. Bianchi

Juvenes Dogana: Battistini, Mazzavillani, Bakalyar, Borghini Giacomo, Sartini Stefano, Colonna Riccardo, Giovagnoli, Lisi Kevin, Comuniello, Borghini Gianmaria, Benedetti. A disposizione Colonna Davide, Ghiggini, Aprea, Sartini Nicola, Pasolini, Pedini, Lisi Nicholas, Gaiani, All. Boldrini



Arbitro: Menghini



Reti: 1’ Comuniello, 56’ Benedetti