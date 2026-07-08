Calcio, La Fiorita cede di misura nella gara d’andata con l’UNA Strassen

Una punizione a cinque minuti dalla fine condanna La Fiorita al ko nella gara d’andata del primo turno preliminare di Uefa Conference League









Una punizione a cinque minuti dalla fine condanna La Fiorita al ko nella gara d’andata del primo turno preliminare di Uefa Conference League. I gialloblù soffrono ma portano la partita sullo 0-0 fino a pochi giri di lancette dal 90’, quando l’UNA Strassen riesce ad indirizzare il doppio confronto europeo sui propri binari, lasciando l’amaro in bocco agli uomini di Stefano Ceci. La sconfitta di misura lascia tutto comunque aperto in vista della gara di ritorno che si giocherà tra sette giorni al San Marino Stadium.



Ceci schiera i suoi con un 3-4-3 con Vivan a difendere i pali, Mazzotti, Nava e Drudi nella linea di difesa, Nigretti e Grandoni sugli esterni e Cicarelli e Djuric al centro; davanti il tridente è formato da Pancotti, Guidi e Zulli.



Per la prima mezz’ora di gioco i gialloblù sono chiamati soprattutto a difendersi da una squadra che gioca e sfrutta il fattore fisico.



Nel primo quarto d’ora il più pericoloso è Perez, che prima ci prova con un diagonale che si spegne sul fondo al 5’ e poi con un colpo di testa che termina di poco a lato.



Al 20’ i padroni di casa riescono a trovare la rete, ma il direttore di gara non ha dubbi e annulla per fuorigioco. Un minuto più tardi, invece, è Vivan a salvare il risultato tuffandosi e deviando in angolo il tiro insidioso di Steinmetz.



Poi i gialloblù riescono a guadagnare campo ma faticano a creare trame di gioco pericolose, fatta eccezione per una conclusione di Guidi, alla mezz’ora, che non inquadra lo specchio.



Sul finire di frazione Vivan tiene a galla i gialloblù allungandosi sulla conclusione al volo di Rastoder che, pochi istanti più tardi, colpisce anche un palo.



Si va all’intervallo sul risultato di parità e, dieci minuti dopo il ritorno in campo, Ceci mette mano al suo scacchiere inserendo i Nazionali Mularoni e Giacopetti, al posto di Pancotti e Zulli, e l’attaccante Matthias Bonetti per Guidi.



Nel secondo tempo regna un maggior equilibro, con La Fiorita che continua a difendersi con ordine e che quando può prova a farsi vedere dalle parti di Özcan.



L’equilibrio si spezza, però a pochi minuti dalla fine. Prima i gialloblù rischiano sulla conclusione di Seye che, con Vivan fuori dai pali, attraversa lo specchio della porta senza entrare; poi, sulla punizione dal limite di Perez, la sfera trova una sfortunata deviazione di Cicarelli in barriera e si infila alle spalle di Vivan per il gol della vittoria dell’UNA Strassen.



Tra sette giorni, al San Marino Stadium, si giocherà la sfida di ritorno e La Fiorita potrà giocarsi le sue carte per provare a ribaltarL TABELLINOe il risultato.



IL TABELLINO



UNA STRASSEN – LA FIORITA 1-0

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UNA STRASSEN (4-3-3): Özcan; Delorge, Gueye, Agovic, Hall; Steinmetz, Rastoder (25’st Zenadji), Gonçalves (10’st Natami); Perez (43’st Tiago), De Souza (25’st Seye), Myre. A disp.: Garrido, Marques, Sacras, Dadashev, Agovic, Toure. All.: Deichelbohrer.



LA FIORITA (3-4-3): Vivan; Mazzotti, Nava, Drudi; Nigretti, Cicarelli (40’st Nappello), Djuric, Grandoni; Pancotti (11’st Giacopetti), Guidi (11’st Bonetti), Zulli (11’st Mularoni). A disp.: Colonna, Brighi, Bonifazi, Zazas. All.: Ceci.



ARBITRO: Shumilau (BLR)



Reti: 40’st Cicarelli (aut)



AMMONITI: De Souza, Perez







