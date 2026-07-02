Calcio, La Fiorita: ecco la lista dei 24 per la Conference League

La sfida d’andata si giocherà in Lussemburgo martedì 7 luglio alle 19:15, La Fiorita si allenerà per l’ultima volta sul terreno di Montegiardino

La Fiorita ha presentato una lista di 24 giocatori per il primo turno preliminare di Uefa Conference League che vedrà i gialloblù opposti all’UNA Strassen (Lussemburgo).

Della rosa che sarà al via della prossima stagione prenderanno parte all’esperienza europea il portiere Gianluca Vivan, i difensori Giacomo Nigretti, Tommaso Zafferani, Marco Mazzotti e Andrea Grandoni, i centrocampisti Marco Djuric, Daniel Cicarelli e Marcello Mularoni e gli attaccanti Umberto Nappello, Tommaso Guidi, Matthias Bonetti e Filippo Berardi. In gruppo anche il difensore Andrea Brighi.

Gli altri giocatori della rosa confermati, per motivi professionali o personali, non saranno disponibili prima di agosto.

Per l’impegno europeo tornano a vestire la maglia gialloblù il portiere Alan Neri, i difensori Mirko Drudi, Valerio Nava, Hernan Zazas e Filippo Santi e gli attaccanti Riccardo Zulli e Samuel Pancotti.

In porta Stefano Ceci potrà contare anche sui giocatori della Nazionale sammarinese Davide Colonna e Nicolas Giacopetti, sul centrocampista classe ’94 Alì Molossi, reduce dalla vittoria del campionato d’Eccellenza con il Mezzolara, e sul fresco sedicenne Thomas Bonifazi, proveniente dalla San Marino Academy.

In vista della sfida d’andata che si giocherà in Lussemburgo martedì 7 luglio alle 19:15, La Fiorita si allenerà per l’ultima volta sul terreno di Montegiardino domani sera e lunedì mattina volerà verso il Granducato con volo charter da Rimini.

Nell’avvicinamento all’impegno di Conference i gialloblù hanno disputato anche un’amichevole internazionale contro la formazione professionistica macedone FK Vardar, già affrontata nei preliminari europei lo scorso anno. L’amichevole è terminata 1-1: a segno per gli uomini di Ceci il neoacquisto Bonetti.

PORTIERI Gianluca Vivan, Alan Neri, Davide Colonna

DIFENSORI Giacomo Nigretti, Tommaso Zafferani, Marco Mazzotti, Andea Brighi, Mirko Drudi, Valerio Nava, Hernán Federico Zazas Sánchez, Filippo Santi, Andrea Grandoni

CENTROCAMPISTI Marco Djuric, Daniel Cicarelli, Marcello Mularoni, Alì Molossi, Thomas Bonifazi

ATTACCANTI Umberto Nappello, Tommaso Guidi, Matthias Bonetti, Nicolas Giacopetti, Samuel Pancotti, Riccardo Zulli Filippo Berardi