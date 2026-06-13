Tris per la Sammaurese Calcio: Cangini-Donati-Ensini. Tropical: Barbatosta va alla Correggese

Faedi il preperatore dei portieri, Giunchiquello atletico. L'attaccante Montesi tra Scandicci con mister Taccola e Sammaurese. Cristiani: Libertas

Al Tropical Coriano va via l’attaccante Daniele Barbatosta: andrà alla Correggese. Il Cava Ronco è sul giovane attaccante Michele Di Novella della Sampierana

La Sammaurese dà il benvenuto a Emanuele Donati, difensore classe 2006, ma già protagonista. Arriva dal Diegaro dopo una stagione impreziosita da cinque reti. Lo segue Elia Ensini, cresciuto nel settore giovanile del Forlì Calcio, con cui ha anche esordito in prima squadra. Gioventù, qualità e voglia di emergere per un profilo che va ad arricchire il reparto offensivo giallorosso.

Tris con Alessandro Cangini, centrocampista ex Sampierana e Diegaro. Definito lo staff; al fianco di mister Michele Benedetti ci saranno Marcello Faedi come preparatore dei portieri e Lorenzo Giunchi come preparatore atletico, ex Forlì e Ravenna.

L’attaccante Riccardo Montesi, in uscita dalla Sampierana, potrebbe trovare squadra in serie D, allo Scandicci dove allena Mirko Taccola che lo ha allenato alla Sammaurese. Ma l’attaccante si incontra oggi con la Sammaurese.

PROMOZIONE

Al Misano conferme per Luca Valeriani Valeriani, Daniele Simoncelli, il giovane Andrea Gudenzoni e Alessandro Torsani. Il nuovo preparatore atletico è Luca Bartolini (un ritorno), quello dei portieri è Filippo Romani di Cattolica, ex giocatore di lunga milizia nei campionati dilettantistici.

Trattative avviata per il centrocampista Pietro Voltasio, classe 1966, una carriera in Eccellenza da nord a sud. Per il ruolo di portiere i nomi caldi sono quelli di Alessio Giardini e Francesco Chiarabini, entrambi 2005, il primo cresciuto nelle giovanili del Cesena e della Vis Pesaro, già al Cattolica in Promozione poi Pietracuta e Levico Terme. Il secondo ha militato con San Marno Academy Primavera, Santarcangelo e Bellaria.

Il portiere Riccardo Mattei classe 2009 del Misano si trasferisce al Pietracuta, club in cui è cresciuto.

A proposito di preparatori dei portieri, Leonardo Giovanardi è stato contattato da club di Promozione, ma non dovrebbe muoversi dal Tropical Coriano.

Al Riccione conferma anche per il forte difensore Alessandro Difino, cercato da più parti.

Il Reno ingaggia il centrocampista Marco Bastari, classe 2005, del Classe e cerca di confermare gli attaccanti Andrea Quarta e Federico De Vincenzo. Mirino su un attaccante centrale referenziato.

CAMPIONATO SAMMARINESE

Il terzino mancino Pietro Mengucci, classe 2003, è vicinissimo al Tre Fiori. Era nella scorsa stagione al Domagnano. Cresciuto nel settore giovanile del Rimini Calcio, ha vestito la maglia anche del Victor San Marino.

L’attaccante Joao Affonso lascia La Fiorita: approda in un club maltese di serie A. Alla Virtus a breve l’annuncio per l’attaccante Imre Badalassi.

La Libertas dopo Osayande, ha definto l’ingaggio di Andrea Cristiani, difensore laterale destro, classe 2001. E’ cresciuto calcisticamente nel Rimini, dove ha fatto tutta la trafila del settore giovanile fino alla Primavera. In seguito ha indossato le maglie di Savignanese in Serie D e Riccione in Eccellenza, prima di trasferirsi a Bologna per motivi di studio, dove ha continuato a giocare da protagonista in Promozione con l’Osteria Grande. Poi la nuova avventura al Bellaria con mister Fabbri. Il preparatore dei portieri della Libertas è Luca Pais.

La Cosmos annuncia anche Nicola D'Addario, classe 2003, sammarinese. E' stato capitano dell'Under 21 prima che un infortunio lo bloccasse. Ha concluso l'ultima stagione al Montegrimano