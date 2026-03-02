Calcio, la Savignanese a Prati. Pennarossa: divorzio con Ricchiuti

Classe 1994, Prati in questa stagione era alla guida della Juniores Elite Under 19

La 𝗦𝗮𝘃𝗶𝗴𝗻𝗮𝗻𝗲𝘀𝗲 affida la prima squadra ad 𝗔𝗹𝗲𝘀𝘀𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗣𝗿𝗮𝘁𝗶. 𝗖𝗹𝗮𝘀𝘀𝗲 𝟭𝟵𝟵𝟰, in possesso del patentino 𝗨𝗘𝗙𝗔 𝗕, Prati rappresenta una scelta nel segno della continuità e della valorizzazione delle risorse cresciute all’interno del club.

Il nuovo tecnico gialloblù ha iniziato il proprio percorso da allenatore sei anni fa nel settore giovanile savignanese, dove ha guidato le formazioni 𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿 𝟭𝟲, 𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿 𝟭𝟳 e 𝗝𝘂𝗻𝗶𝗼𝗿𝗲𝘀. Un cammino costellato di risultati importanti: con le squadre Under 16 e Under 17 regionali ha conquistato il rispettivo campionato, mettendo in luce qualità tecniche, capacità di gestione del gruppo e grande attenzione alla crescita dei ragazzi.

In questa stagione alla guida della 𝗝𝘂𝗻𝗶𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗘𝗹𝗶𝘁𝗲 𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿 𝟭𝟵, attualmente seconda in classifica, a conferma di un lavoro solido e continuo. Un percorso che gli è valso la chiamata alla guida della prima squadra.

Per Prati non si tratta comunque di un debutto assoluto nel mondo dei “grandi”: nella stagione di 𝗘𝗰𝗰𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟭-𝟮𝟬𝟮𝟮 ha infatti ricoperto il ruolo di vice allenatore al fianco di 𝗠𝗼𝗺𝗼 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗮𝗻𝗮𝗿𝗶, maturando esperienza preziosa anche a livello di prima squadra.

Ora per Alessandro si apre una nuova e stimolante sfida, con l’obiettivo di proseguire gli obiettivi di inizio stagione. Ad Alessandro Prati va il più sincero in bocca al lupo da parte di tutta la società gialloblù per questo nuovo, importante incarico.

