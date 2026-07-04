Calcio, la sezione AIA di Rimini sugli scudi

Due promozioni di prestigio: la prima per Gennaro Apollaro come assistente arbitrale alla CANC (serie C) e quella di Samuele Sarti alla CAN 5



Anche la stagione sportiva 2025/2026 finisce con grandi soddisfazione per gli arbitri riminesi.

Il Presidente della Sezione A.I.A. Marco Guitaldi con estremo orgoglio e felicità traccia un bilancio di fine stagione caratterizzato da un incremento del numero di ragazzi che si avvicinano al mondo arbitrale, da un maggior rispetto ed interesse del mondo calcistico locale verso gli arbitri riminesi. L'esempio è l'accoglimento di un giovane calciatore in giustizia riparativa dopo aver spintonato un coetaneo arbitro durante una gara giovanile, a dimostrazione che lo sport è inclusione, rispetto e socializzazione.

Quanto alla stagione sportiva, ha esordito in Serie A l'arbitro CAN Andrea Zanotti allo Stadio Maradona di Napoli il 24 maggio in occasione di Napoli – Udinese; riconfermati alla CAN A e B Antonio Rapuano e lo Andrea Zanotti ed in CANC Gianluca Guitaldi, mentre sul fronte assistenti vengono riconfermati in CANC Rignanese e Mastrosimone e CAND Angelini, Corbelli e Ricci nonché l'arbitro di Beach Soccer Matteo Colella.

Ma le soddisfazioni non finiscono dimostrando l'alto livello della scuola riminese, ed infatti arrivano due promozioni di prestigio: la prima per Gennaro Apollaro come assistente arbitrale dalla CAND (Serie D) alla CANC (serie C) e dopo moltissimi anni di assenza dal calcio a 5 che conta quella di Samuele Sarti: dopo aver diretto la finale Regionale di Coppa Italia viene promosso dalla Regione alla CAN 5.

Tra gli osservatori arbitrali, invece spicca Andrea Marzaloni quale miglior osservatore di arbitri della CAN PRO ( Serie A-B-C ).

La storia di A.I.A. Rimini continua sperando che anche la prossima stagione sia ancora ricca di soddisfazioni.

Samuele Sarti



