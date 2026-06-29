Calcio, l'esterno Francesco Aloisi al Medicina

E' ufficiale il divorzio tra il Forlì e Cristiano Protti. Alla Sammaurese il giovane attaccante del reno De Vincenzo. Castro resta al Misano

La società Medicina Fossatone comunica di aver trovato l’accordo con Francesco Aloisi. Esterno classe 2003, Aloisi cresce calcisticamente tra Cesena, Romagna Centro e Forlì. Il salto nel calcio dei grandi arriva con la chiamata del Gambettola, dove resta per tre stagioni vincendo, al primo anno, il campionato di Promozione. Francesco arriva a Medicina dopo aver vestito, nella stagione 2025-26, la maglia del Mezzolara con la vittoria del campionato di Eccellenza che è valsa al club biancoazzurro la promozione in Serie D.

L'attaccante Pietro Lanzoni, classe 2001, arrivato a Medicina la scorsa estate e tra i leader dell’ultima annata, vestirà ancora i colori giallorossi dopo una stagione da 19 tra reti (7) e assist (12)

Divorzio tra il Forlì ed il Responsabile dell'Area Tecnica Cristiano Protti. Il Club desidera esprimere il più sincero ringraziamento per il lavoro svolto e per l'impegno profuso, augurandogli le migliori fortune, sia professionali che personali, per il prosieguo della sua carriera.

La Sammaurese Calcio tessera Federico De Vincenzo, attaccante classe 2007. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Ravenna, arriva in giallorosso dopo l'esperienza al Reno con entusiasmo. Un profilo giovane e ambizioso.

Al Misano conferma per Elias Castro che era cercato dalla Virtus. Classe 𝟐𝟎𝟎𝟕, cresciuto nel settore giovanile biancazzurro, nella scorsa stagione ha iniziato il campionato dividendosi tra la formazione Juniores e la Prima Squadra, conquistando però, grazie alle sue prestazioni, un posto stabile in prima squadra nel girone di ritorno. Qualità, dinamismo, tecnica e tenacia hanno convinto lo staff tecnico a puntare su di lui anche per la prossima stagione. Una conferma che rappresenta un ulteriore segnale della volontà del Misano di valorizzare i giovani cresciuti in casa e testimonia l’ottimo lavoro svolto dal settore giovanile biancazzurro.

Elias Castro (Misano)

Il centrocampista Michele Ferrani approda al Collinello. Dal Victoria il centrocampista Davide Fabbri passa al Sant'Ermete, l'attaccante Alessandro Rossi al Bar Latino.



