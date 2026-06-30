Calcio, l'esterno Sollaku al Fano. Anastasi è ad un passo

Mister Miramari non confermato dal Forlì: arriva Campedelli. A capo del settore giovanile Longobardi. Faenza: in difesa l'esperto Zaganelli

Il difensore Mattia Anastasi lascia il Tropical Coriano e si accasa all’Alma Fano, neopromosso in Eccellenza. Il club granata tessera anche l’esterno offensivo Andrea Sollaku, in uscita dal K Sport Montecchio dove ha disputato un’ottima stagione terminata, come è noto, con la promozione in serie D del Montecchio.

Di nazionalità albanese, 22 anni, Sollaku ha nel suo breve palmares due stagioni in serie D, la prima 2023/24 col San Marino (20 presenze, 1 rete) e la seconda 2024/25 divisa tra United Riccione (15 presenze, 1 rete) e San Marino (7 partite), prima di scendere lo scorso anno in Eccellenza per vestire la maglia del K-Sport Montecchio Gallo. Una stagione, l’ultima, chiusa in crescendo con 2 reti e 7 presenze nella fase nazionale di Coppa Italia Eccellenza dove il K-Sport è arrivato in finale, persa di misura col Bisceglie, ma con già il passaporto per la D in tasca.

Il Faenza tessera il centrale difensivo Federico Zaganelli, 33 anni da pochi giorni. Ha appena vinto il campionato di Promozione con la Valsanterno e già lo ha fatto con l’Osteria Grande e il Medicina negli anni precedenti. Zaganelli è dotato di buona tecnica individuale e di velocità, bravo nel colpo di testa, nei contrasti e nell’anticipo. E’ anche abile in zona gol e non fa mancare supporto alla squadra sotto questo profilo.

L’allenatore Nicola Cavina descrive così il neo arrivato. “Giocatore di grande esperienza e personalità, ottimo difensore che può giocare sia in una difesa a 4 che a 3. Anche per lui parlano i campionati vinti. Gli diamo un caloroso benvenuto”.

Al Forlì manca solo l’ufficialità: Nicola Campedelli sarà il nuovo allenatore della prima squadra dopo il divorzio da mister Alessandro Miramari alla naturale scadenza del rapporto contrattuale, prevista in data odierna. Sotto la sua guida, il Forlì ha conquistato la vittoria del campionato di Serie D 2024/25, ottenendo il ritorno nel campionato di Serie C, categoria nella quale ha poi raggiunto la salvezza diretta al termine della stagione appena conclusa.

A capo del settore giovanile arriva Christian Longobardi, con Momo Montanari all’Under 17 e Nicola Cancelli alla Primavera.

Per l’Academy San Marino il tecnico dovrebbe essere un allenatore della FGSC.

Al Solarolo arrivano il centrocampista 2006 Nicola Raffoni e l'attaccante 2006 Davide Cavolini (ex Faenza).

A La Fiorita dal Domagnano l’attaccante Matthias Bonetti. Figlio d’arte, classe 2002, Bonetti lo scorso anno ha realizzato 28 reti, guadagnandosi il titolo di capocannoniere.

Insieme a lui, nel reparto offensivo, arriva il Nazionale Filippo Berardi. Classe 1997, con importanti esperienze professionistiche alle spalle, Berardi è reduce dalla stagione con il Tre Penne e, prima ancora, ha vestito la maglia della Cosmos.

Dalla Cosmos arriva, anzi torna, anche un’altra pedina della Nazionale, il centrocampista Marcello Mularoni, che aveva già militato tra le fila gialloblù nella stagione 2020/2021.

L’ultimo tassello della nuova stagione si aggiunge in difesa: è Giacomo Nigretti, difensore classe 1999, arrivo dal Tre Penne, ma con esperienza nei campionati di Serie D e Lega Pro con le maglie di Forlì, Ravenna, Rimini e Sammaurese.

I quattro nuovi acquisti saranno tutti a disposizione del tecnico Stefano Ceci per i preliminari di Conference League.