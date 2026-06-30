Calcio, l'ex Rimini Mini al Tropical Coriano

Centrocampista 2006, è reduce da un infortunio al ginocchio. Civitella: ecco l'attaccante Marfell ed il terzino Vallicelli

L'A.S.D. Tropical Coriano annuncia ufficialmente che Mattia Mini è un nuovo calciatore biancorossoblù.

Centrocampista classe 2006, è cresciuto nel settore giovanile dello Young Santarcangelo prima di passare al Rimini Calcio (stagione 2019-2020), dove ha seguito tutta la trafila dall’Under 14 fino ad arrivare alla prima squadra in Serie C

Dopo lo stop della scorsa stagione per la rottura subtotale del legamento crociato anteriore, Mattia riparte da qui, con la voglia di tornare protagonista in campo

Esterno alto, quinto di centrocampo e, all’occorrenza, terzino su entrambe le fasce, porta con sé duttilità e voglia di mettersi a disposizione del gruppo.

Il Massa Lombarda comunica di aver raggiunto l'accordo con Giacomo Cappelletti. L'attaccante, classe 2007, si unisce al reparto offensivo bianconero dopo l'esperienza con la maglia dell'Osteria Grande e un percorso di crescita formativo nei settori giovanili di Granamica e Modena.

Il Civitella conferma il centrocampista classe 2008 Diego Nannetti reduce da una stagione importante culminata con la convocazione in rappresentativa regionale under 19.

Acquistato l'attaccante classe 2006 Diego Marfella, ex Gambettola lo scorso anno e in passato ex di S.Marino Academy e JunioresForlì ed il terzino classe 2006 Cristian Vallicelli dal Santa Sofia, ex di Solarolo e Cava Ronco.