Calcio, Masolini guiderà la Comacchiese. Un tris per il Cattolica

Il difensore Tisselli ritorna al Cervia. Ufficiale: Fabbri alla Savignanese. Battistini (Virtus) alla Folgore. Diegaro: l'attaccante Scoglio ed il difensore Alberighi

Tra i pali del FCR Forlì ritorna Pietro Zauli, classe 2006, cresciuto nei settori giovanili di Virtus Faenza e Forlì Football Club, prima di approdare alla FCR Forlì nella stagione 2024/25. In quell’annata ha vestito la maglia della Juniores U19, mettendosi in luce con ventiquattro presenze e ben dodici clean sheet, confermandosi come uno dei profili più interessanti del panorama giovanile locale.

Nella stagione successiva ha avuto l’opportunità di confrontarsi con il calcio dei grandi, trasferendosi al Faenza, dove ha collezionato ventinove presenze e nove clean sheet: un’esperienza importante per la sua crescita, maturata in un contesto competitivo nonostante l’epilogo sfortunato con la retrocessione della formazione manfreda nel Campionato di Promozione.

Il nuovo allenatore della Comacchiese sarà Filippo Masolini, che torna così a guidare una prima squadra dopo una lunga milizia da mister nella Federazione di San Marino e nel settore giovanile del Cesena e del Rimini.

Come anticipato da Altarimini.it, la Savignanese ga ufficializzato il difensore Federico Fabbri. Classe 2001, Federico è stato uno dei giocatori protagonisti degli ultimi campionati di Eccellenza del Pietracuta.

PROMOZIONE

Gran colpo del Cervia. Tessera il difensore centrale Riccardo Tisselli, reduce dalla vittoria del campionato con la Savignanese. Per lui è un ritorno. Porta in dote fisicità, esperienza e affidabilità.

Il difensore Leonardo Boschi vestirà i colori del Cervia United. Giovane, forte e intenso, arriva da un'annata importante al San Pietro in Vincoli, dove ha saputo mettere in evidenza tutte le sue qualità tecniche e caratteriali.

Il San Pietro in Vincoli ingaggia Mark Mazzotti, difensore centrale cresciuto nel settore giovanile del Ravenna. Approda in verde e blu dopo un'esperienza nel campionato di Eccellenza con la Reno e una prestigiosa parentesi in Inghilterra con la Primavera del Fleetwood Town Football Club, società che milita nella Football League Two. Giocatore dotato di struttura fisica, atletismo e personalità, abbina solidità difensiva a una spiccata propensione ad attaccare l’area avversaria, come dimostrano gli 11 gol messi a segno nell' ultima stagione .

Il Diegaro annuncia l’attaccante del Classe Fabio Scoglio ed il difensore ex Misano e Savignanese Mattia Alberighi. Arriva anche il difensore 31enne Dieng Modou ex Collinello e Aurora.

Il Bellaria si rinforza con i difensori gemelli Simone e Matteo Cordatore, classe 2001, del Gatteo. Il centrocampista Andrea Quarta, proveniente dalla Libertas, è ufficiale: l'attaccanate ritrova mister Samuele Buda. Arriva tra i pali Gianmarco Fabbri, proveniente dal San Vittore, ex Diegaro e Villamarina, classe 1995.

PRIMA CATEGORIA

Il Cattolica non si ferma più. Rinforzi di lusso per il centrocampo: Cristian Laro, classe 2003, dal Misano; Gioele Tamagnini, classe 2004, dal Torconca e di ritorno dopo tre stagioni; Gabriele Di Moia, classe 2000, mediano dal Maiella Rapino (Abruzzo), nelle ultime stagioni in Eccellenza e Promozione.

Cristian Laro (Cattolica)

Gioele Tamagnini (Cattolica)

Il S.Ermete Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Giacomo Mugellesi. Ha guidato numerose realta del territorio, tra cui spiccano le esperienze con Santarcangelo Calcio, Vis Novafeltria, Pietracuta, Riccione Calcio 1926 e SP Cailungo nel campionato sammarinese. La societa ha scelto di puntare su un profilo che si distingue per la valorizzazione dei giovani, la forte identita tattica e la profonda conoscenza dei campionati locali.

CAMPIONATO SAMMARINESE

Il capitano della Virtus Manuel Battistini approda alla Folgore. Intanto Michael Ricci, nuovo mister della Folgore, si presenta: “Mi piace un calcio intenso, coraggioso e propositivo. Voglio una squadra organizzata, aggressiva nel recupero del pallone e con personalità quando lo ha tra i piedi. L’obiettivo è costruire una Folgore riconoscibile, che giochi con carattere, entusiasmo e spirito di sacrificio. L’obiettivo? Dare continuità al buon lavoro fatto da chi mi ha preceduto e dalla società negli ultimi anni. Creare un gruppo forte e competitivo, capace di crescere durante tutta la stagione. Vogliamo essere protagonisti e riportare la Folgore a lottare per traguardi importanti, senza ossessione, lavorando ogni giorno con umiltà, ambizione e grande determinazione”.