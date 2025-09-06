Calcio, Michael Traini ad un passo dal Nuovo Real Metauro

Il bomber farà una nuova esperienza nel campionato di Promozione Marche girone A in cui milita anche il Gabicce Gradara

L’esperto attaccante Michael Traini (classe 1988) ex Rimini, Sammaurese, Misano e tante altre squadre, giocherà probabilmente nella stagione appena iniziata nel Nuova Real Metauro, matricola del campionato di Promozione marchigiana, girone A, in cui c’è anche il Gabicce Gradara. L'accordo c'è già e verrà formalizzato nelle prossime ore.

Sabato il bomber era sulle tribune di Lucrezia a vedere l’esordio casalingo della sua nuova squadra, vincente per 2-1 contro il Moie Vallesina. Nella formazione marchigiana milita anche il difensore Alex Nodari, ex Virtus.

In Eccellenza la Spal ha tesserato il 31enne bomber di Vasto Michele Cesario che a suon di gol (26 in 28 partite) ha portato il Giulianova in serie D. L’attaccante ha militato anche nelle formazioni di Notaresco, Foligno, Chieti, Atletico Ascoli, Manfredonia, Pianese, Cascina.

La Spal domenica sarà di scena a Santarcangelo con 300 tifosi al seguito.