Calcio Misano: Ceccarelli. Riccione: Gianferrari

Il primo, classe 2002, nell'ultima annata era allo Young Santarcangelo. il secondo arriva dalla Sammaurese con cui ha avuto l’opportunità di esordire in Serie D



Il Misano non si ferma: ecco Michael Ceccarelli, difensore classe 2002, che va a rinforzare la rosa biancazzurra in vista della nuova stagione.

Esterno sinistro di grande corsa, qualità e personalità, Michael porta con sé un percorso importante. Cresciuto nel Rimini, con cui ha conosciuto la serie D, ha poi proseguito la propria crescita in Eccellenza vestendo le maglie del Fya Riccione, del Tropical Coriano per due stagioni e, nell’ultima annata, dello Young Santarcangelo.

Un acquisto di assoluto spessore per la categoria, che conferma le ambizioni di un Misano deciso a costruire una squadra sempre più competitiva.



Il Riccione Calcio ha ingaggiato Filippo Gianferrari, terzino sinistro classe 2001. Alto 1,83, è un giocatore dinamico, di gamba e capace di garantire spinta e intensità sulla fascia. Nelle ultime tre stagioni, dal 2023 al 2026, ha maturato un’importante esperienza nel campionato di Eccellenza con il Brescello.

Arriva dalla Sammaurese, con cui ha avuto l’opportunità di esordire in Serie D, aggiungendo un ulteriore passo al proprio percorso di crescita.

Un profilo giovane, motivato e con caratteristiche importanti, pronto a mettersi a disposizione di mister Gurini e del progetto biancazzurro.

Il Sant'Ermete tessera Alessandro Caroso, Manuel Paci e Andrea Mugellesi, che si unisce al gruppo come il calciatore più giovane della rosa.





