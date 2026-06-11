Calcio, Misano Cup: hurrà di K Sport Montecchio e San Marino Academy

Si è chiusa la 12esima edizione con i due titoli dell'Attività Agonistica U15 e U17. Il dg. Bonardi: "Premiato lo sforzo organizzativo"

Si è chiusa la 12esima edizione della Misano Cup, che ha coinvolto club di Romagna e Marche, con l’assegnazione degli ultimi due trofei dell’Attività Agonistica (48 squadre), quelli riservati ad Under 15 e Under 17.

Nella categoria Under 15 successo del K Sport Montecchio sul Gabicce Gradara per 3-1. Vantaggio per 2-0 dopo il primo tempo, Gabicce Gradara che accorcia le distanze e preme sull’acceleratore ma, sbilanciato in avanti, viene trafitto nel finale.

Nella categoria Under 17, ai rigori per 3-2 dopo lo 0-0 degli 80 minuti regolamentari per via della bravura dei due portieri e dell’imprecisione sotto porta, ha primeggiato la San Marino Academy, che si è caratterizzato per la coralità del suo gioco, sul coriaceo Tropical Coriano bravo a ribattere colpo su colpo.

La premiazione è stata effettuata da Sergio Franco, consigliere regionale della LND.

Ricordiamo che nelle due categorie dell’Attività di Base – Esordienti 2014 e 2015, complessivamente 28 squadre in campo – hanno primeggiato il Misano e la Dea Rimini.

Giorgio Bonardi, direttore generale del Misano. Il bilancio della manifestazione?

“Siamo molto soddisfatti, per la nuova dirigenza della società sportiva Misano è stata la prima esperienza e direi che l’esame è stato superato bene. Lo sforzo organizzativo è stato importante, grazie al lavoro incessante di una quindicina di volontari è filato tutto liscio e gli attestati ricevuti da più parti ci rendono orgogliosi. Sono state cinque settimane di entusiasmanti e combattute partite, che hanno visto coinvolti sui campi 1500 giovani calciatori suddivisi in 76 squadre. Tra le squadre vincitrici c’è stato anche il Misano di mister Simoncelli e questa è stata la ciliegina sulla torta. Una manifestazione che ha richiamato sugli spalti più di tremila spettatori. Per le finali, pur in un mercoledì, la tribuna del Santamonica aveva un bel colpo d’occhio. Giovedì sera in una cena di ringraziamento con tutti i collaboratori sarà presente anche il presidente Marco Manzi. Prima, incontreremo mister Zagnoli per un punto sul mercato”.

Novità in arrivo nel settore giovanile?

“Dopo la prima esperienza di questa stagione che ha arricchito di conoscenze la nuova dirigenza del club, cercheremo di rendere ancora più professionali gli staff in modo tale da regalare ai ragazzi le migliori competenze possibili e affrontare i campionati al meglio”.

Giorgio Bonardi, come è stata la risposta alla vostra iniziativa del Pro Talent Junior Camp?

“Ottima perché le iscrizioni sono più di 50. Il senso è quello di mettere al centro la tecnica del ragazzo, migliorare e valorizzare le sue abilità. Al fianco di Daniele Simoncelli, che vanta una lunga esperienza in questo genere di iniziative, ci sono Ivano Bonetti, il calciatore cattolichino Francesco Casolla ed un allenatore speciale: Alessandro Tonti, premiato come miglior portiere della serie C nella scorsa stagione con la maglia del Pineto”.

