Calcio, Misano: Juniores in semifinale in Romagna League

Battuto il Bagnavallo 3-1. Pari degli Allievi alla Misano Cup (1-1). Arività di Base: 2017 hurrà a Montescudo, 2018 a Cesenatico

Intensa l’attività giovanile del Misano con Juniores, Allievi, Giovanissimi e le squadre dell’Attività di Base in campo nei vari tornei primaverili. Vediamo.

JUNIORES

Nei quarti di finale della Romagna League la squadra di Bonetti ha piegato al campo di Villaggio Argentina il Bagnacavallo per 3-1. Il primo tempo è terminato 2-0 con doppietta di Nicola Bonetti (tiro da fuori da circa 25 metri e rigore); ad inizio ripresa il Bagnacavallo ha accorciato le distanze su rigore e sul finire Amati ha segnato il terzo gol in mischia.

Il Misano giocherà mercoledì la semifinale (avversario da stabilire).

“Nel nuovo anno abbiamo ribaltato la stagione, tutte vittorie ed un paio di pareggi – spiega il mister Ivano Bonetti – ora vogliamo arrivare fino in fondo alzando il trofeo della Romagna League. Il futuro? E’ ancora presto, mi confronterò a stagione finita con la società con cui sono in costante contatto, che mi illustrerà i suoi programmi”.

MISANO: Orsini, Giuliani, Cantelli, Carloni, Catra, Fraternali, Casali, Lampani, Asenov, Bonetti, Ciampa. Nella ripresa: Amati, Buccolo, Sinanaj. All. Bonetti

ALLIEVI

La formazione Allievi guidata da Baldi pareggia nella seconda sfida della Misano Cup contro l’Accademia Rimini (1-1).

Il Misano parte convinto e riesce ad andare in vantaggio con un eurogol di Ivan Murrizi che da 30 metri infila il portiere avversario. Durante il primo tempo si lotta molto a centrocampo ma null’altro. Nel secondo tempo parte meglio l’ Accademia ed arriva al pareggio grazie ad una indecisione del settore di destra della difesa misanese. Nel prosieguo della ripresa il Misano ha la possibilità di tornare in vantaggio con un tiro dalla distanza di Staccoli che sibila il palo della porta e con Bartoli messo davanti al portiere ma colpisce maldestramente e la palla esce alta. Da questo punto in poi la gara scivola via senza ulteriori sussulti Prossima gara martedì 26 maggio alle ore 16:30 contro Conca Academy.

MISANO: Mattei (45’ Mugellesi), Conti, Lunadei (65’ Bacchini), Fabbri, Mulazzani, Del Medico (50’ Diana F.), Mencarini (70’ Giuranna), Staccoli, Pari (52’ Diana A.), Murrizi (47’ Sparaventi), Bartoli (77’ Cosco). All. Baldi.

GIOVANISSIMI

Sconfitta nel campionato Primavera per 2-0 per mano della Sanges. Entrambe le reti nella prima frazione. Nel prossimo turno – quarto e ultimo – di domenica 31 alle ore 10,30 - sfida contro il River Delfini per evitare l’ultimo posto.

MISANO: Bascucci, Tamburini, Tentoni, Canadè, Mustafà, Guerra, Fabbri, Savoretti, Baccaro, Piva federico, Amadori. Nella ripresa sono entrati: Soldati, Tenti Semprini. All. Pangrazi-Pratelli.

MISANO CUP

E’ in corso la prima fase della manifestazione riservata alle categorie Under 17 e Under 15, che sta mettendo in evidenza dei bravi giovani calciatori: terminerà giovedì 28 maggio. Le fasi finali saranno dall’1 al 10 giugno. Le partite degli Under 17 hanno come teatro lo stadio Santamonica, quelle Under 15 si giocano in parte al Santamonica ed in parte a Villaggio Argentina.

TORNEI

I 2017 del Misano guidati ottimamente da Alessandro Semprini e Alessandro Pennacchini salgono con merito sul gradino più alto del podio al torneo di Montescudo disputato con grande impegno, entusiasmo e qualità, conquistando con merito la prima posizione finale.

Altra grande soddisfazione in casa Misano per il primo posto conquistato dai giovani biancazzurri del 2018 al torneo di Cesenatico organizzato dalla societa Bakia. Guidati da Salvatore Manfredonia e Alessandro Semprini,

Un doppio successo che arriva dopo quello ottenuto dai 2013 (mister Omar Zanotti e Marco Villanova) al torneo di Montescudo e testimonia l’organizzazione e la crescita continua del settore giovanile di cui Filippo Pangrazi è coordinatore e responsabile dell’Attività di Base.

PRO TALENT JUNIOR CAMP

Proseguono a buon ritmo le iscrizioni al Pro Talent Junior Camp, il camp estivo organizzato dall’ S.S.D. Misano (è la prima edizione), E’ riservato ai ragazzi dell’Attività di Base, ossia prevalentemente delle classi dal 2013 al 2018. E’ aperto a tutti i giovani del territorio della provincia di Rimini e non solo, a tesserati (anche di altre società) e no. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 maggio. Sono 40 i posti disponibili per ciascuna delle quattro settimane (ci si potrà iscrivere per una sola settimana o per più settimane a discrezione della famiglia), tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 fino alle 13 con un break con giochi e merenda.

Lo scenario sarà quello dello stadio Santamonica.

Agli iscritti (coperti da assicurazione) sarà regalato un kit con maglia, calzoncini e calzettoni.

Il coordinatore tecnico sarà Daniele Simoncelli, giocatore simbolo del Misano, tecnico del settore giovanile del club proprio nell’Attività di Base e con una lunga esperienza in questo genere di iniziative. Sarà affiancato dall’allenatore della Juniores Ivano Bonetti, dal calciatore cattolichino Francesco Casolla, attaccante del Fossombrone e da un preparatore dei portieri professionista.

La filosofia dell’iniziativa è quella di mettere al centro la tecnica del ragazzo, migliorare e valorizzare le sue abilità di giovane calciatore. Le iscrizioni si chiuderanno il 31 maggio.

Per info e iscrizioni: 353-4048032 (Giorgio).