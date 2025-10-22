Calcio, Misano nei guai: lesione del crociato per bomber Torsani

Stagione compromessa: la società è sul mercato. Calcio RSM: il nuovo mister del Faetano è Floriano Sperindio

Pesante tegola sul Misano Calcio, terza in classifica nel campionato di Promozione girone D, a -4 dalla leader Savignanese allenata dall'ex Thomas Zagnoli.

L’attaccante Alessandro Torsani ha probabilmente finito la stagione: nella partita contro il San Pietro in Vincoli, infatti, si è rotto il legamento crociato anteriore della gamba destra. Il grave infortunio, rivelato dagli esami strumentali, si aggiunge a quello del difensore Matteo Bontempi di inizio stagione e a quello del centrocampista Vsevolod Kolpachkov fuori da tre partite per una distorsione al ginocchio.

La società è sul mercato alla ricerca di un sostituto all’altezza del bomber che in questo avvio di stagione aveva dimostrato una certa confidenza con la porta avversaria.

Il club è ora atteso da un trittico formato da Bellaria e Gambettola in trasferta e la Stella in casa.

CALCIO RSM Nel campionato interno sammarinese, avvicendamento in panchina al Faetano: al posto di Tiziano Spartera arriva l’esperto Floriano Sperindio.