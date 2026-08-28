Calcio, Misano: non solo prima squadra, il focus del club a 360 gradi

Il presidente Manzi ed il dg Bonardi hanno parlato di prima squadra, settore giovanile, strutture, rapporto col Comune e sponsor

“Una maglia da portare avanti con orgoglio”. E’ il motto dell’SSD Misano rilanciato dal presidente Marzo Manzi e dal dg Giorgio Bonardi, che in un incontro pubblico al Santamonica alla presenza dell’assessore allo sport Filippo Valentini, hanno fatto il punto della situazione a 360 gradi dopo un anno abbondante di gestione del club in seguito al passaggio di proprietà e durante il quale si sono festeggiati i 50 anni con una maglia celebrativa.

Manzi ha spiegato di essersi trovato di fronte, una volta preso il timone, ad una situazione societaria complessa creata negli anni dalle gestioni precedenti. “L’abbiamo affrontata con senso di responsabilità cercando di ricostruire fiducia, credibilità e ordine gestionale. Il nostro impegno è lavorare con serietà, rispettando gli impegni e creando una società più sostenibile, forte, organizzata e consapevole. La trasparenza per noi è un principio fondamentale. Il Misano è una azienda con quasi 50 collaboratori e come tale va gestita. Come accaduto nell’ultimo anno ogni impegno sottoscritto sarà mantenuto”.

PRIMA SQUADRA E’ il riferimento per tutta la società. Dopo due stagioni in cui il traguardo della promozione in Eccellenza è sfuggito, la società ci riprova con entusiasmo: il risultato dovrà essere costruito con il lavoro, l’organizzazione ed il senso di gruppo. “Vogliamo una squadra che sappia rappresentare Misano con comportamento, rispetto ed orgoglio” ha sottolineato Manzi. “Abbiamo consegnato a mister Zagnoli una rosa profonda, per adottare più moduli. Dobbiamo fare tesoro degli errori della stagione scorsa perché se sei a +10 a sei giornate dalla fine e non vinci, significa che qualcosa si è sbagliato…”.

“Non dobbiamo avere l’assillo del successo, ma solo la consapevolezza della nostra forza – ha detto mister Zagnoli, felice di essere stato richiamato sulla panchina –. Il gruppo sta lavorando bene, è serio, ha valori tecnici importanti, ma dobbiamo sapere che a vincere non sono i più bravi, ma i più forti”.

Prossimo appuntamento il derby di Coppa Italia a Riccione domenica 6 settembre alle 17,30.

SPONSOR Un ringraziamento agli sponsor e segnatamente a SGR, che dimostra fiducia nel progetto sportivo, educativo e sociale che il club sta costruendo. E poi BCB Energy, advisor di Genertec Italia srl, azienda riconducibile al gruppo statale cinese Genertec.

SETTORE GIOVANILE Il focus sul settore giovanile l’ha fatto il dg Giorgio Bonardi assieme al responsabile dell’Attività di Base Daniele Simoncelli.

“Il futuro del club passa dalla formazione dei ragazzi, dalla qualità degli istruttori, dall’organizzazione del lavoro quotidiano e dalla capacità di trasmettere valori sportivi e umani per crescere come calciatori ma anche come persone - ha spiegato Bonardi - Insomma, il risultato è importante, ma non deve mai venire prima della formazione, del rispetto e del senso di appartenenza. Nel Pro Talent Junior Camp estivo ne abbiamo dato dimostrazione. Si intensificherà la collaborazione con il Cesena, un’opportunità preziosa: significa confronto, crescita tecnica, metodologia, formazione, la possibilità di offrire ai ragazzi un percorso ancora più qualificato”.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che si impegnano quotidianamente per far funzionare al meglio la macchina Misano.

I campionati giovanili inizieranno nell’ultimo week end di settembre, quelli dell’Attività di Base a metà ottobre.

Il Misano, che partecipa al campionato Under 18 Regionale, è l’unica realtà della provincia ad essere iscritta al campionato Juniores Elite.

IL RAPPORTO CON IL COMUNE Il futuro del Misano passa da una forte e costante collaborazione con il Comune (previsto nei prossimi mesi il nuovo impianto di illuminazione), le realtà economiche del territorio e i partner locali che condividono una visione di crescita sportiva educativa e sociale.

In questo percorso rientra anche la gestione tramite bando delle strutture sportive (il campo sportivo alla Diga è stato messo a posto con investimento privato) e l’accordo con la società Misanosporteventi srl, per gestire dietro canone annuale i campi di via dei Platani, il quartier generale dell’Attività di Base.