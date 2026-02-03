Calcio, Misano: per la Juniores U19 Elite sfuma la vittoria nel recupero (2-2)

In dieci la squadra di Bonetti va in vantaggio per la seocnda volta ma il Cava Ronco la riacciuffa. La squadra Alleivi Under 17 Regionale ko

Un pareggio ed una sconfitta per le formazioni giovanili del Misano. A riposo i Giovanissimi under 15 provinciali che saranno di scena domenica 8 sul campo di Villaggio Argentina contro il Conca Academy.

JUNIORES UNDER 19 ELITE

Misano- Cava Ronco 2-2

Partita ricca di emozioni su un campo viscido per la pioggia con il Misano che ha sfiorato la vittoria pur in dieci uomini. Primo tempo finito 0-0, nella ripresa su azione di calcio d’angolo la rete del vantaggio di Catra. Pareggio ospite dopo una efficace triangolazione chiusa in maniera vincente in area su passaggio rasoterra dal fondo; dopo l’espulsione di Bonetti per doppia ammonizione il Misano ha allungato con Giuliani bravo ad inserirsi e a chiudere di sinistro sul palo opposto il bell’assist di Buccolo, ma nel recupero il Cava Ronco ha sfruttato una incertezza difensiva acciuffando il 2-2.

Prossimo turno sabato a Conselice (ore 15) contro il Sanpaimola.

MISANO: Orsini, Catra, Mason, Fraternali, Cantelli, Lampani, Casali, Monteiro, Asenov, Bonetti, Ciampa. Nella ripresa sono entrati: Buccolo, Berardinelli, Giuliani. All. Bonetti

ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI

Misano- Accademia Rimini 1-3

Sconfitta casalinga maturata nella ripresa dopo l’1-1 di fine primo tempo. Partita giocata alla pari e prova di spessore della squadra di Baldi.

Vantaggio ospite su punizione, pareggio di Pari al 43’. Nella ripresa l’Accademia va in rete su azione di angolo, nel momento in cui il Misano cerca di raggiungere il pareggio arriva in contropiede la terza rete ospite.

Giovedì alle ore 18 recupero contro l’Asar e domenica match a Forlì contro l’Edelweiss.

MISANO: Esposito, Conti, Lunadei, Biandronni, Mulazzani (70’ Bacchini), Diana F. (83’ Carnevale), Diana A. (70’ Giuranna), Mencarini, Pari (82’ Rusciadelli), Murrizi (60’ Del Medico), Staccoli. All Baldi.