Calcio, per i riminesi Pari e Piermaria il Montecchio e Cittadella V.Modena

Il centrocampista è stato al Lentigione nelle ultime tre stagioni; l'attaccante 2008 al Tropical Coriano. Galassi, Guidi e Zanni al Pietracuta

Il Cittadella Vis Modena tessera Jacopo Piermaria, esterno mancino e quinto di centrocampo, classe 2008. Dopo diverse esperienze nei settori giovanili della Romagna approda nel calcio professionistico vestendo le maglie di Rimini, società nella quale vive l'esperienza più lunga e formativa del proprio percorso, oltre a quelle di Vis Pesaro e Cesena Calcio. Nell'ultima stagione, a dicembre, si trasferisce al Tropical Coriano, dove fa il proprio esordio in Serie D. Con il club romagnolo colleziona 14 presenze da titolare, impreziosite da 3 assist, mettendosi in evidenza come uno dei giovani più interessanti dell'intero campionato.

Il Mezzolara ufficializza l’arrivo di Edoardo Eleonori, centrocampista classe 2004, cresciuto nel settore giovanile del Forlì, società con cui ha già collezionato diverse presenze in Serie D. Dopo l'esperienza al Cava Ronco, torna così a disputare il campionato di Serie D, portando in dote tecnica e visione di gioco.

Al Montecchio di mister Beppe Magi approdano il riminese Massimo Brigidi (classe 2006) proveniente dalla Sammaurese (serie D) e Alessandro Pari, centrocampista classe 2001, nelle ultime tre stagioni al Lentigione.

ECCELLENZA

Al Pietracuta arrivano Damiano Galassi, Matteo Guidi e Nicola Zanni, tre profili che arrivano da un percorso calcistico simile tra di loro. A Pietracuta ritroveranno l’allenatore che li ha guidati nella seconda parte dell’ultima stagione e che ne ha fortemente sostenuto l’arrivo.

Classe 2002, Damiano Galassi è un esterno di grande duttilità. Cresciuto nei settori giovanili di Cesena e Santarcangelo, ha mosso i primi passi nel calcio dei grandi con il Bellaria in Promozione prima di affrontare tre stagioni in Eccellenza con il Tropical Coriano. Successivamente è tornato al Bellaria e al Cattolica, per poi rientrare al Santarcangelo, dove negli ultimi due anni ha contribuito alla vittoria del campionato di Promozione e al raggiungimento dei playoff di Eccellenza. Giocatore di fascia moderno, può essere impiegato sia in linea difensiva sia in posizioni più avanzate.

Insieme a lui arriva Matteo Guidi, difensore sammarinese classe 2003, atleta versatile capace di ricoprire più ruoli tra difesa e centrocampo. Cresciuto nel settore giovanile del Rimini dal 2016 al 2021, ha collezionato numerose presenze nelle rappresentative giovanili della Repubblica di San Marino. Dopo due stagioni in Eccellenza con il Tropical Coriano, ha raggiunto il Santarcangelo, contribuendo anch’egli alla vittoria del campionato di Promozione e alla successiva partecipazione ai playoff di Eccellenza.

Completa il terzetto Nicola Zanni, centrocampista classe 2002 che condivide buona parte del percorso sportivo dei compagni. Cresciuto nel vivaio del Santarcangelo, ha esordito tra i senior con il Bellaria in Promozione, guadagnandosi poi l’opportunità di misurarsi con la Serie D nelle esperienze con Marignanese e Alma J. Fano. Tornato al Santarcangelo, è stato protagonista della promozione in Eccellenza e della successiva qualificazione ai playoff nella scorsa stagione. Per lui l’approdo a Pietracuta assume anche un significato particolare: il padre Luca Zanni, infatti, ha vestito la maglia rossoblù agli albori della storia del club, nel Pietracuta dei pionieri dei primi anni Ottanta, e oggi fa parte dello staff tecnico delle giovanili rossoblù.

PROMOZIONE

Si congeda a sorpresa dal Novafeltria il portiere Matteo Renzetti, protagonista di una ottima stagione: vittoria coppa regionale, finale playoff regionale, seconda miglior difesa; 2895 minuti giocati, 23 gol subiti in 32 partite compresa la Coppa, 14 clean sheet. Vien dato in arrivo Alessandro Balducci, nelle due ultime stagioni alla Bagnese. L’altro portiere – Alberto Olivieri – è approdato al Murata.

Roberto Pironi è un giocatore del Riccione Calcio 1926. Classe 1994, centrocampista, Roberto torna a vestire la maglia biancazzurra dopo aver già fatto parte del Riccione nelle stagioni 2023/2024 e 2024/2025.

Al Bellaria a rinforzare l'attacco biancazzurro arriva Francesco Scelta, esterno offensivo classe 2006, proveniente dal settore giovanile della Savignanese e con un' esperienza in prima squadra già fatta con la maglia del Villamarina dove si è messo in mostra per le sue doti di velocità, dribbling e fantasia.

Promosso in prima squadra l’attaccante centrale Giacomo Stecca, classe 2006, in evidenza la stagione scorsa con la Juniores.