Calcio, Pietracuta: dall'Urbino il difensore Nicola Bellucci

Per lui è la prima esperienza in Romagna. Di Pasquazio e Merciari per il Massa Lombarda, Nicolini alla Sammaurese. Villanova al Gabicce Gradara

In serie D il Montecchio Gallo come già anticipato da Altarimini.it ha tesserato Massimo Brigidi, centrocampista classe 2006, può agire sia da play che da mezz’ala. Proviene dal settore giovanile del Cesena e ha già vestito, nel campionato di serie D, le maglie di Fossombrone, Villa Valle e Sammaurese.

Il difensore ex Rimini Alessandro Nastase, classe 2005, dal Solarolo passa all'Imolese di Mauro Antonioli; l'atatccante Simone Fabretti, classe 2002, reduce dalla vittoria del campionatro con il Mezzolara è della Spal ha firmatro con la Spla

Il difensore Nicola Bellucci, classe 1998, è un nuovo giocatore del Pietracuta. Per Bellucci si tratta della prima esperienza fuori dalle Marche dove si è affermato stagione dopo stagione come un difensore affidabile, continuo e di grande rendimento.

Il suo percorso inizia con l'Atletico Gallo Colbordolo, società con la quale esordisce giovanissimo in Eccellenza, collezionando 43 presenze e una rete nelle prime due stagioni tra i grandi. Successivamente veste la maglia del Cantiano, in Promozione, prima di tornare in Eccellenza con la Biagio Nazzaro Chiaravalle, dove continua il proprio percorso di crescita confrontandosi con un campionato di alto livello.

Nella stagione 2022/2023 arriva la chiamata della K-Sport Montecchio, con cui conquista la vittoria del campionato di Promozione e la conseguente promozione in Eccellenza, confermandosi uno dei punti di forza del reparto arretrato. Le ultime tre stagioni lo hanno visto protagonista con l'Urbino Calcio, dove è diventato un punto fermo della difesa grazie a prestazioni di assoluta continuità, guadagnandosi la fiducia della società e il rinnovo del contratto fino al giugno 2026.

Difensore centrale strutturato, forte nel gioco aereo e negli uno contro uno, Bellucci abbina solidità difensiva a una spiccata personalità. Pur essendo un uomo di retroguardia, ha dimostrato nel corso degli anni di saper essere decisivo anche in fase offensiva, trovando più volte la via del gol grazie alle sue qualità sulle palle inattive. Con il suo arrivo, il Pietracuta si assicura un giocatore nel pieno della maturità calcistica, abituato a confrontarsi con campionati competitivi e pronto a mettere esperienza, determinazione e spirito di sacrificio al servizio della squadra.

Il Massa Lombarda Calcio comunica l’accordo con Maurizio Di Pasquazio, difensore classe 2006. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell'Imolese, Maurizio si è successivamente trasferito al Bologna, dove ha completato la trafila fino alla formazione Primavera. Dopo la parentesi formativa con la maglia del Brindisi e l'ultima esperienza in categoria con Il Medicina, il giovane e duttile terzino destro arriva in bianconero per rinforzare il reparto arretrato.

Arriva inoltre Luca Merciari (classe 2000). Un vero e proprio jolly: può giocare sia da difensore che da centrocampista. Nell’ultima stagione protagonista nelle Marche con la maglia del Fabriano.

Alla Sammaurese approda anche Enrico Nicolini, centrocampista giovane e dinamico, capace di abbinare qualità e quantità. Reduce dalla vittoria del campionato di Promozione con la Savignanese, conquistata da protagonista, Enrico arriva in giallorosso con entusiasmo, ambizione e grande voglia di mettersi in gioco.

In casa Bakia ritorna il centrocampista classe 2008 Leonardo Nava, dopo esperienze importanti al settore giovanile del Rimini e dell’ Academy San Marino.

Al Riccione Mirco Papini ricoprirà un duplice ruolo all’interno del progetto tecnico: sarà allenatore dell’Under 17 Regionale e Responsabile Tecnico dell’Attività Agonistica.

Una scelta importante, che conferma la volontà della società di continuare a crescere non solo nei numeri, ma soprattutto nella qualità del lavoro quotidiano sul campo.

L’attaccante Marco Villanova, in forza nella scorsa stagione al Misano, emigra nelle Marche: è stato ingaggiato dal Gabicce Gradara (Promozione Marche) che ha pescato molto in Romagna.

Il Torconca definisce la sua campagna acqusito con il portiere Tommaso Bulzinetti, l’attaccante –esterno Lorenzo Gurini classe 2005 ed il centrale difensivo Ndiakhoupa Makhari.

La Virtus di San Marino si dota di un club manager: è Fabio Gatta e farà da tramite tra il gruppo squadra e la dirigenza neroverde. Nativo di Termoli, ha diversi anni di esperienza nel calcio professionistico italiano, dove ha lavorato per Teramo e Rimini. Ora lo attende una nuova avventura, in un campionato tutto da scoprire.