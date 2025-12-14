Calcio Prima, Collinello si conferma leader: Sant'Ermete ko (2-0)

Le due reti negli ultimi dieci minuti con Mariani e Gobbi. Palo di Capriotti

Finisce nel peggiore dei modi il girone d'andata per il S. Ermete che nell'anticipo del sabato incassa due reti nei minuti finali a Bertinoro contro il Collinello, attuale capolista del girone. Un epilogo amaro che molto probabilmente proietterà i verdi in piena zona play-out nel mesetto di sosta invernale. Occasione per resettare e cambiare marcia oppure tunnel senza via di uscita? Il tempo dirà ogni cosa. Di sicuro però ci sono diversi problemi da risolvere.

Nuovi innesti. Quella odierna è stata la prima convocazione per due nuovi rinforzi in casa S. Ermete. Si tratta di due giocatori classe '99 con un passato tra Tropical Coriano e San Giovanni (campionato sammarinese): il terzino Giacomo Conti e l'attaccante Lorenzo Montebelli.

La partita. I padroni di casa hanno quasi il doppio dei punti in classifica e si vede nel senso che mettono subito il piede sull'acceleratore comandando le operazioni. Al 10' serve il solito super Leardini per tenere la gara sullo 0-0 con un miracolo su Tappu. Successivamente in corsa Battistini riceve l'invito di Primitivi ma spedisce alto da ottima posizione. Per l'appuntamento con il gol è solo una questione di centimetri, mentre il S. Ermete si chiude e cerca di ripartire come può senza mai avvicinarsi con soluzioni verso la porta. Al 30' il portierone Leardini si conferma uno stregone e para il suo terzo rigore stagionale sulla conclusione centrale di Gobbi (bello il gesto del numero uno che ci arriva con il piede). Il primo tempo si chiude con un'altra chance per i gialloneri in velocità sui piedi di Giacobbi.

In avvio di ripresa il S. Ermete continua a contenere i padroni di casa, il centrocampo viene ridisegnato e sembra che gli argini tengano ma al 78' sugli sviluppi del corner Bellettini tocca la sfera con la mano per salvare istintivamente un gol certo. Esito? Rosso diretto per il difensore e rigore indiscutibile. Leardini perde la magia (d'altro canto è umano pure lui) e Andrea Mariani firma l'1-0.

Il S. Ermete prova a reagire ma non c'è traccia di tiri in porta e così in contropiede a campo aperto il Collinello segna il classico 2-0 con Gobbi. Che poi la stagione sia sciagurata è confermato in pieno recupero quando bomber Capriotti con la mossa dell'orgoglio disperato centra in pieno il palo.

Il tabellino

Collinello - S. Ermete 2-0

Collinello: Genovese, Battistini (Girardi), Ravanelli (Rubanu), L. Mariani, Soldati, A. Mariani, Giacobbi, Diaby (Jaiteh), Gobbi, Primitivi (Burioli), Tappi (Branchetti). A disp.: Carpino, Livornese, Ake, Capponcelli. All.: S. Mariani.

S. Ermete: Leardini, Bellettini, Pasquinelli, Fratta, Radu, Succi, V. Chiussi, Sacchini (Fornari, Kirilov), Capriotti, F. Chiussi (Garcia), Dragovoja (Pazzini). A disp.: Morra, Conti, Pironi, Landi, Montebelli. All.: Linguerri.

Arbitro: Ferranti di Ferrara.

Reti: 33' st A. Mariani (rig.), 43' st Gobbi