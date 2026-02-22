Calcio Prima, hurrà Sant'Ermete: 2-0 all'Accademia Marignanese

La squadra di Dolci reagisce al ko di domenica scorsa a Bagno di Romagna e piega l'avversario con un gol per tempo

Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il S. Ermete che tira fuori gli artigli, reagisce al ko di domenica scorsa a Bagno di Romagna e piega con un gol per tempo la Marignanese allo Stadium.

Tantissime le occasioni costruite dalla squadra di Dolci, che ha ampiamente meritato i tre punti. Già in avvio l'approccio è ottimo, il primo a rendersi pericoloso è Pironi ma Tullio gli chiude lo specchio con i piedi. Il numero uno ospite grande protagonista poco più tardi anche sul piattone di Chiussi. Pasquinelli è in giornata favorevole e viene lasciato colpevolmente libero dai gialloblù ma prima il suo colpo di testa, poi il suo destro di collo non trovano la sorte sperata. Onestamente all'ottima prestazione dei verdi oggi in maglia rossa fuoco e passione manca solo il gol ma al 45' finalmente arriva con Fratta che sbroglia una mischia in area.

A inizio ripresa la Marignanese ha una chance con Bigucci ma Leardini arpiona. Il S. Ermete controlla, non va mai in affanno e quando riparte è letale come al 68' quando Pasquinelli da sinistra serve alla perfezione il neo-entrato Capi che di destro dentro l'area è implacabile. I padroni di casa hanno varie opportunità per dilagare con Sacchini poi nel finale gli ultimi assalti gialloblù, compreso il tiro di Marconi, non portano frutti. Doppia festa per il S. Ermete perché oltre ai tre punti colleziona il terzo clean sheet sotto la guida Dolci e si toglie momentaneamente dalla zona play-out.

Il tabellino

S. Ermete - Marignanese 2-0

Sant' Ermete: Leardini, Fratta (42' st Colombi), Pasquinelli, Radu, Dragovoja, Tosi, Fornari (46' st Succi), Chiussi, Montebelli (5' st Capi), Pironi (26' st Sacchini), Landi (5' st Pazzini). A disp.: Morra, Conti, Kirilov, Cellarosi. All.: Dolci.

Accademia Marignanese: Tullio, Guenci, Luppoli, Manzi (26' st Tombi), Lavanna, Beccari, Bigucci (34' st Perazzini), F. Ottaviani, Battistoni (18' st Morri), A. Ottaviani (18' st Coli), Marconi. All.: Arangio.

Arbitro: Marcheselli di Forlì.

Reti: 45' pt Fratta, 23' st Capi.

Ammoniti: Landi, Tosi, Luppoli, Capi F. Ottaviani.



