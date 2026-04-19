Calcio Prima, il Sant'Ermete si arrende al Torconca (0-2)

Match deciso da Ricci e Tamagnini con un gol per tempo. La squadra cattolichina appaia il Collinello in testa alla classifica

Nulla da fare per il S. Ermete, bloccato in casa dal Torconca che con la vittoria e il concomitante pareggio incredibile tra Superga e Collinello passa momentaneamente in testa al campionato in comproprietà. Davvero avara la produzione dei verdi e, come se non bastasse, alla situazione già complicata ci si è messo un “regalo” che ha spianato la squadra agli ospiti.

E' la prima vera giornata calda vista la temperatura, pronti-via e c'è qualche novità: il ritorno di Fratta sull'esterno dopo l'infortunio e Carlini in attacco dal 1' al posto di Montebelli. Si mette subito in salita all'8': punizione di facile lettura calciata da Santoni, Leardini non trattiene e Gabriele Ricci si avventa come un falco per l'1-0. Il centrocampista del Torconca ha un altro paio di occasioni dal suo piede educato ma non riesce a inquadrare lo specchio. La più bella al 22' quando calcia velocemente una punizione da prima della riga di centrocampo e da quasi cinquanta metri scheggia la traversa a portiere battuto. Il S. Ermete è troppo timido per graffiare quindi serve il migliore Dragovoja per fermare una pericolosissima ripartenza di Errichiello. L'unico tiro in porta dei padroni di casa è un colpo di testa di Radu sugli sviluppi di calcio d'angolo.

Nella ripresa subito dentro Landi e Manuel Ricci (il difensore rientra dal lungo infortunio) ma il Torconca amministra senza patemi, anzi al 66' mette il sigillo sui tre punti con un tiro perfetto dal limite di Tamagnini. Si vede in campo anche il recente ex di turno Capriotti che nel finale ha una chance per il tris ma Leardini si tuffa e gli nega la gioia del gol. Tra gli instancabili lottatori dei verdi c'è Fornari, che agli sgoccioli prova il destro però alle stelle. Finisce 2-0 ma per centrare la salvezza servirà un altro S. Ermete a 180' dalla fine del campionato.

Il tabellino

S. Ermete - Torconca 0-2

S. Ermete: Leardini, Fratta (1' st Landi), Pasquinelli (1' st M. Ricci), Radu, Dragovoja, Tosi, Fornari, Chiussi (37' st Succi), Carlini (23' st Montebelli), Pironi (8' st Boldrini), Pazzini. A disp.: Morra, Kirilov, Sacchini. All.: Dolci.

Torconca: Badioli, Bologna, Cecchi, G. Ricci, Lepri (1' st Ceramicola), Antonietti, Caso (1' st Cesarini), Tamagnini, Errichiello (32' st Capriotti), Santoni (37' st Berardi), Zaghini. All.: Righetti.

Arbitro: Marcheselli di Forlì.

Reti: 8' pt Ricci, 21' st Tamagnini.

Note. Ammoniti: G. Ricci, Boldrini, Succi, Radu.