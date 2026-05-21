Calcio Prima, il Victoria e mister Girometti ancora insieme

“E’ stato facile trovare l’accordo con la società dopo il confronto costante di questi mesi in cui ci siamo conosciuti"

Il Victoria comunica di aver confermato per la stagione 2026-2027 il tecnico Massimo Girometti, che ha guidato la squadra nella seconda parte di stagione del campionato appena andato in archivio.

“E’ stato facile trovare l’accordo con la società dopo il confronto costante di questi mesi in cui ci siamo conosciuti; il Victoria è al quarto anno in categoria, vogliamo continuare insieme il percorso di crescita sotto il profilo dei risultati, ma anche della gestione sportiva” le prime parole di mister Girometti.

Mister Massimo Girometti, come cambierà il Victoria?

“La rosa sarà rimodulata in maniera significativa anche perché gran parte del gruppo è insieme da tre anni ed è fisiologica una certa dose di rinnovamento; anche lo staff tecnico sarà ritoccato. Sul mercato cercheremo di rafforzarci ed i primi obiettivi sono un portiere, due centrocampisti e due attaccanti, giocatori in grado di farci fare un salto di qualità importante visto che vogliamo stare nell’orbita playoff, un traguardo fuori portata in questa stagione in cui le prime tre erano nettamente più competitive rispetto alle altre”.

Sia più preciso…

“Cerchiamo giocatori di categoria, sufficientemente esperti ma con fame, motivati, che abbiano entusiasmo e non che scendano dalle categorie superiori a svernare. Prima che bravi giocatori sarà importante avere degli uomini e per questo il direttore Trivulzio ed il sottoscritto agiremo di concerto: anche io mi confronterò con i candidati a vestire la maglia del Victoria. Parlerò con i ragazzi per conoscerli al meglio, ascoltare le loro esigenze rispetto ai loro impegni di lavoro per evitare spiacevoli sorprese durante la preparazione prima e lungo il cammino poi visto che si gioca anche al sabato, spiegare le mie regole: quando le cose vanno bene i meriti sono di tutti, quando vanno male i demeriti sono dell’allenatore. E allora meglio essere chiari da subito.

Accanto ai diciotto che fondano la rosa ci saranno quattro, cinque ragazzi del settore giovanile che stanno dimostrando forti motivazioni: si alleneranno con la prima squadra e si divideranno secondo le esigenze tra la squadra under di appartenenza e la prima squadra”.

Come giocherà il nuovo Victoria?

“Mi piace il 4-2-3-1, che in corsa può cambiare come è accaduto quest’anno e per questo motivo voglio puntare su giocatori il più possibile versatili. Dobbiamo essere bravi a sbagliare il meno possibile. E’ chiaro che in Prima categoria non si può pretendere più di tanto sotto il profilo del gioco, ma il Victoria cercherà il più possibile di giocare”.

Cosa ha chiesto alla società?

“Di alzare l’asticella della professionalità e cioè il massimo rispetto dei ruoli: i dirigenti devono fare i dirigenti, i giocatori i giocatori. La commistione dei ruoli anche se avviene in buona fede non porta benefici, ma eventualmente solo problemi”.