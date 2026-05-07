Calcio Prima, Lorenzo Vagnini è il nuovo allenatore del Cattolica

Classe 1986, è stato giocatore giallorosso e tecnico del Giovane Cattolica. E' stato collaboratore tecnico con Perugia, Ascoli e Sud Tirol

E’ un cattolichino doc il nuovo allenatore del Cattolica Calcio, neopromosso in Prima categoria. Si tratta di Lorenzo Vagnini, classe 1986, in possesso del patentino Uefa B, laureato in Scienze Motorie all’Università di Urbino, già giocatore e tecnico del Giovane Cattolica nelle giovanili e in prima squadra che portò in Prima categoria nel 2014, a soli 27 anni.

Ha collaborato con la Federazione di San Marino e svolto un importante percorso di formazione e aggiornamento professionale. E' stato colaboratore tecncio a Perugia, ad Ascoli e al Sud Tirol.

Dopo questa esperienza, ha messo per il momento il calcio professionistico in secondo piano a fronte della sua attività lavorativa a Pesaro.

Nelle due precedenti stagioni ha collaborato con i due mister giallorossi e quindi spetta a lui adesso portare avanti il progetto societario.

“Assumo l’incarico con umiltà, la stessa che dovrà avere la squadra in un campionato in cui il Cattolica vorrà recitare un ruolo da protagonista, gioco dopo giorno e partita dopo partita in un girone che si annuncia stimolante per la possibile presenza di squadre del territorio oltre all'Accademia Marignanese - le prime parole del tecnico – Alla fine vedremo se il nostro impegno ci potrà portare al nuovo salto di categoria. Sulla rosa faremo le valutazioni a tempo debito. Io credo che due fattori importanti giocano a nostro favore: i tifosi, che sono il valore aggiunto, e lo stadio Calbi che ha un campo in sintetico che ci aiuterà a sviluppare il gioco che cercheremo di attuare".