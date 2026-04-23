Calcio Prima, Montanari: 'Il Victoria vuole finire in bellezza'

'Dopo la salvezza anticipata e il sesto posto dobbiamo finire al quinto o al quarto con un bottino di punti più alto'

Riccardo Montanari, a 180 minuti dal termine quale sentimento alberga nel Victoria?

“Vogliamo finire in bellezza, possibilmente al quarto posto superando il Rumagna, nostro avversario nell’ultima partita, che è a +1 e con cui abbiamo perso all’andata, e migliorare il bottino di 45 punti della stagione scorsa, che abbiamo eguagliato grazie alla vittoria sul Granata per 2-1. Sarebbe bello superare quota 50, significa che dobbiamo fare il pieno con Accademia Marignanese domenica al Bani e poi contro il Rumagna. E’ questo il nostro obbiettivo”.

Ad inizio stagione si parlava di playoff, però…

“Chiaro, avremmo voluto disputare i playoff, ma non ci siamo riusciti da un lato perché abbiamo buttato via dei punti in maniera clamorosa e qui dobbiamo fare il mea culpa, dall’altro perché le tre di testa stanno andando fortissimo. Basta questo dato: a due giornate dalla fine a 62 punti troviamo al comando due squadre mentre la stagione scorsa il Roncofreddo vinse il campionato con 58 punti”.

Quindi il giudizio sulla stagione del Victoria qual è?

“I conti li faremo alla fine, ma credo che sia stata discreta pur con tanti alti e bassi: al terzo anno in Prima categoria siamo andati in crescendo prima con la salvezza anticipata, poi con il sesto posto. Ora dobbiamo finire al quinto o al quarto posto con un bottino più alto”.

Come è andata contro il Granata?

“Nella prima frazione abbiamo segnato il gol del vantaggio con Bruma: ho messo la palla in mezzo dalla destra, Halilaj l’ha deviata e Bruma nel cuore dell’area l’ha buttata dentro. In precedenza, abbiamo avuto tante occasioni che non abbiamo sfruttato. Nella ripresa Federico Rossi ha raddoppiato con una bella giocata e con un tiro a incrociare, poi dopo il loro pareggio ci siamo abbassati ma senza concedere palle gol la vittoria è stata meriata”.

Per fare un salto di qualità e disputare un campionato di vertice che cosa serve?

“Lo stabiliranno di concerto la società e lo staff tecnico, i presupposti su cui lavorare sono buoni; da calciatore posso dire che dovremo avere un maggiore cura dei dettagli perché un buon numero di reti subire sono nate da errori nostri anche di rilievo per disattenzioni ed errori evitabili. Bisognerà alzare l’asticella dell’attenzione fin dall’allenamento. In Prima quello che fa la differenza sono il temperamento, l’aspetto caratteriale, la capacità di farsi trovare pronti sulle seconde palle perché porta fiducia a tutta la squadra. Credo che il Victoria di quest’ultimo periodo sia migliorato sotto questo aspetto”.

Mister Girometti che dice?

“Ci sprona continuamente fin dal suo arrivo, ha portato serenità. All’andata facemmo 23 punti, dal suo arrivo sono 22, con altri chiuderebbe a 28. Al mister siamo tutti legati. Da un mese a questa parte abbiamo un bel ritmo, anche in allenamento dove nessuno si tira indietro e siamo tutti presenti. C’è lo spirito giusto. Insieme vogliamo toglierci una soddisfazione”.

Chi vincerà il campionato?

“Io dico Torconca: è una squadra esperta, sorniona, alla quale è difficile fare gol tanto che ha la migliore difesa, ha fatto una bella rimonta e ha l’esperienza per gestire al meglio questo momento. E’ un finale molto interessante con degli scontri diretti”.



Il futuro di Montanari?

“Sarà ancora sul campo, questo è certo. Ho 35 anni, il fisico risponde bene e lo dimostra il numero di presenze di questa stagione. Spero di poter proseguire il percorso iniziato tre stagioni fa in questo club dove collaboro nel settore giovanile con tre squadre”.

SETTORE GIOVANILE

Accedono ai playoff la Juniores e la Under 15.

La Juniores provinciale allenata da Andrea Romani (vice Tony De Queiroz), formata in gran parte da 2008, strappa la qualificazione ai playoff all’ultimo tuffo grazie al successo sul Cattolica in trasferta per 1-2 e alla contestuale sconfitta dei titani piazzandosi al quinto posto e superando in classifica l’Academy San Marino.

In semifinale affronta il Real San Clemente sabato alle 15,30 in trasferta : per passare in finale occorre solo vincere.

La Under 15 provinciale allenata da Daniele Stefanini si aggiudica la finale per il terzo posto con una vittoria di carattere: 1-0 contro il Conca Academy. Una partita tirata, vinta con cuore, attenzione e spirito di squadra. Obiettivo raggiunto: accesso ai gironi di qualificazione ai Regionali.