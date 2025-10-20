Calcio Prima, Sant'Ermete cede all'Accademia Marignanese

La doppietta di Marconi fa tornare il sorriso alla matricola. Capriotti ha sbagliato un calcio di rigore

Ennesima trasferta amara per il S. Ermete che incassa un gol per tempo dall'Accademia Marignanese e prosegue il suo trend negativo con il penultimo posto in classifica piuttosto eloquente. Spesso nel calcio la differenza la fanno i dettagli, i cosiddetti episodi e questi hanno girato tutti veramente contro ai verdi che comunque hanno perso esclusivamente per propri demeriti.

Che la giornata sia storta lo si capisce già dal riscaldamento quando l'attaccante Capi è costretto ad alzare bandiera bianca per infortunio: al suo posto Capriotti. L'Accademia Marignanese ha un buon giro palla e in avvio serve un super Morra in uscita su Coli per blindare la porta.

Il vantaggio è rimandato al 13' quando Riccardo Bigucci lancia in profondità Marconi che approfitta di una voragine per insaccare dentro l'area con il destro. Samba prova la carta del raddoppio ma il suo colpo di testa va sull'esterno della rete. Il S. Ermete ha qualche occasione nelle ripartenze soprattutto con Carlini ma manca sempre un centesimo per fare un euro, mentre vicino allo scadere è Fornari ad avvicinarsi all'1-1 con un destro dal limite.

In avvio di ripresa il S. Ermete parte più forte ma anche la Marignanese ha le chance per il bis. Tra i verdi è Kirilov a esaltare l'eterno classe 70' Micheletti alla respinta con i piedi da ottima posizione. Insomma, la partita è apeta ma al 69' un clamoroso errore in fase di costruzione dal basso spalanca un'autostrada a Marconi che ringrazia e sigla la doppietta personale. Che in questo momento stia girando tutto male è confermato al 75' quando Capriotti ha l'opportunità di riaprire il match dal dischetto ma la sua conclusione è debole e poco angolata e Micheletti neutralizza mantenendo la porta inviolata. Parziali soddisfazioni, considerando il risultato, i ritorni in campo di Filippo Chiussi e Radu.

Finisce 2-0 per l'Accademia Marignanese: terzo ko su tre in trasferta per il S. Ermete.

Il tabellino

Accademia Marignanese: Micheletti, Guenci (Beccari), Lago, Manzi, Lavanna (Palmerini), Samba, Bigucci (Lenti), F. Ottaviani, Coli, A. Ottaviani (Simoncelli), Marconi (Morri). A disp.: Tullio, Markaj, Rovelli, Battistoni. All.: Arangio.

S. Ermete: Morra, Tosi (Radu), Pasquinelli, V. Chiussi, Bellettini, Fratta, Kirilov (Montemaggi), Fornari, Capriotti, Fabbri (F. Chiussi), Carlini (Pazzini). A disp.: Mignani, Landi, Succi, Pironi, Capi. All.: Valentini.

Arbitro: Fanucci di Forlì.

Reti: 13' pt, 24' st Marconi.

Ammonito: R. Bigucci.

