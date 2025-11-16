Calcio Prima, Sant'Ermete corsaro: doppietta (dal dischetto) del portiere Leardini

A Mercato Saraceno ritorno alla vittoria per i verdi con doppia dedica. Il numero uno miracoloso anche tra i pali

Ci sono vittorie che valgono doppio e senza dubbio quella conquistata dal S. Ermete in trasferta contro il Due Emme è una di queste. In un momento complicato del campionato la squadra di Linguerri, in inferiorità numerica per quasi un tempo, ha saputo soffrire e sfruttare al massimo gli episodi. Senza nulla togliere ai compagni, comunque bravissimi senza distinzioni, il successo odierno del S. Ermete ha un un nome e un cognome: Nicolas Leardini.

Il portiere classe '96 infatti è stato miracoloso tra i pali con alcune parate illegali non solo per questa categoria e poi ha indossato i panni del bomber segnando una doppietta dagli undici metri. Non una scelta casuale dal momento che il Chilavert di Coriano è stato attaccante fino ai quattordici anni e anche tra i pali ama giocare con i piedi per la costruzione dal basso.

Linguerri resta fedele alla difesa a tre e ritrova in attacco Capriotti ma rivoluziona un po' gli interpreti con Bellettini e Pazzini quinti oltre alla novità Pironi play di centrocampo. Che non sarà una partita facile si capisce già dall'inizio perché i cesenati, in piena zona play-off, partono a mille e dopo un giro di lancette si rendono pericolosi con Cattedra.

Poco più tardi Giornali fa distendere Leardini per il primo intervento complesso della partita. Il Due Emme affonda che è una meraviglia e al 17' va ancora una volta vicino al vantaggio con i suoi attaccanti ma lo scavino di Giornali prende l'esterno della rete. Il monologo prosegue e il destro a giro di Ceredi trova pronto Leardini. Insomma il gol è nell'aria ma al 43' succede qualcosa di inaspettato e a sbloccarla è il S. Ermete (rigore contestato procurato da Pazzini) con il suo portiere Leardini che calcia di destro nell'angolo dove Dall'ara non riesce ad arrivare.

In avvio di ripresa tutto si complica con il doppio giallo in pochi minuti sventolato a Kirilov. Il Due Emme aggiunge nel suo scacchiere un altro attaccante e insomma ci si attende il peggio ma al 57' arriva il clamoroso bis di Leardini sempre su rigore che calcia nello stesso angolo e fa 0-2. Il portiere si oppone di piede al nuovo entrato Mariotti ma nulla può sul tocco sottomisura di Sartini dopo la scorribanda sulla destra innescata da Giornali. Cattedra ha una ghiotta chance per il 2-2 ma non è in giornata. In compenso è in stato di grazia Leardini che nel finale ancora una volta sale sugli scudi con due autentici prodigi su Sartini al 90' (la parata sul colpo di testa dell'attaccante è qualcosa di inspiegabile) e al 97'.

I verdi tornano a vincere e dedicano la vittoria a Giuseppe “Pino” Ronchi, il compianto massofisioterapista scomparso in settimana, e al presidente Alex “Tino” Martino, che in settimana è diventato papà di Adelaide. Il S. Ermete ci tiene a ringraziare il Due Emme per il gesto di solidarietà e vicinanza in memoria di “Pino”. Prima del fischio d'inizio durante l'ingresso in campo il capitano Marcello Montesi ha consegnato al capitano dei riminesi Mattia Tosi Brandi un mazzo di fiori.

Il tabellino

Due Emme - Sant'Ermete 2-1

Due Emme: Dall'ara, Bucci (Bartolini), Diakite, Giordani, Taioli, Montesi (Sartini), Ceredi, Del Vecchio, Cattedra, Giornali, Brighi (Pianezzola). All.: Siviero.

Sant'Ermete: Leardini, Fratta, Bellettini, Pironi, Tosi, Succi, Kirilov, Fornari, Capriotti (Landi), F. Chiussi (Montemaggi), Pazzini. A disp.: Morra, Mignani, Dragovoja, Proietti, Pasquinelli, Carlini, Radu. All.: Linguerri.

Arbitro: Severino di Cesena.

Reti: 43' pt, 12' st Leardini (rig.), 32' st Sartini.

Note. Espulso: Kirilov al 9' st per somma di ammonizioni.